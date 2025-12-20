Mbappé iguala recorde de gols de Cristiano Ronaldo, e Real Madrid derrota Sevilla pelo Espanhol

Mbappé empatou o recorde de gols Cristiano Ronaldo em um ano (59 gols) na vitória do Real Madrid, por 2 a 0, sobre o Sevilla, neste sábado, no Santiago Bernabéu, em Madri, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o Real chegou aos 42 pontos, um a menos que o líder Barcelona que joga neste domingo contra o Villarreal. O Sevilla segue com 20, em nono lugar.

O começo de jogo foi tenso para o Real Madrid. Apesar da boa chance criada por Rodrygo para Fran Garcia, logo aos quatro minutos, o criticado técnico Xabi Alonso viu o Sevilla levar perigo ao gol de Courtouis por três vezes até o sexto minuto de partida, o que causaram as primeiras vaias vindas das arquibancadas do Santiago Bernabéu.

A partir daí, o Real ajustou a marcação, deixou o Sevilla em seu campo, mas errou muitos passes, proporcionando dois bons momentos para o adversário, desperdiçados pelo chileno Alexis Sánchez, aos 12 minutos.

O Real passou a ficar mais com a bola e ameaçou a meta do goleiro Vlachodimos, mas Mbappé, aos 16 minutos, e Huojsen, aos 23, erraram o alvo. Como faltava inspiração para criar jogadas, a bola parada ajudou o Real para abrir o placar.

Aos 37 minutos, Rodrygo sofreu falta dura do também brasileiro Marcão. O camisa 11 do Real cobrou a infração para a bonita cabeçada do inglês Bellingham: 1 a 0.

No último lance do primeiro tempo, em lance isolado, Alexis Sánchez quase empatou, ao tentar uma 'semi bicicleta'. O primeiro tempo terminou no lance seguinte e os jogadores do Real foram para vestiário sob aplausos.

O Real voltou desatento para o segundo tempo e o Sevilla só não empatou porque Courtois fez três boas defesas. Mbappé, na tentativa de quebrar o recorde de gols em uma temporada de Cristiano Ronaldo, soou quatro finalizações, uma de cabeça na trave. Tudo isso fez com que as vaias voltassem ao Santiago Bernabéu.

O jogo ficou aberto e as equipes se revezavam no ataque. Aos 20 minutos, Alexis Sanchez acertou belo chute de longe, mas Courtois fez mais uma bela defesa.

Aos 22 minutos, o Sevilla ficou com dez jogadores em campo, após a expulsão do zagueiro brasileiro Marcão. O time visitante perdeu um pouco o equilíbrio emocional. O real aproveitou e Rodrygo por pouco não aumentou a vantagem. A bela virada foi defendida parcialmente por Vlachodimos e explodiu no travessão.

Aos 41, o lance histórico. Mbappé converteu um pênalti sofrido por Rodrygo, fez 2 a 0 na partida e igualou a marca de 59 gols em um ano, conquistada por Cristiano Ronaldo em 2013. O atacante francês completou neste sábado 27 anos de idade.