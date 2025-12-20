Endrick se despede do Real Madrid e rende R$ 6,2 milhões ao Palmeiras

Endrick se despediu do Real Madrid neste sábado. A vitória por 2 a 0 sobre o Sevilla no Santiago Bernabéu foi o último jogo do atacante brasileiro como atleta time espanhol, mesmo sequer ele sendo relacionado (estava suspenso por cartão vermelho no duelo com o Celta de Vigo, no dia 7 deste mês). Ao menos nesta temporada, já que ele está a caminho do Lyon, que acertou um empréstimo curto, até o fim da temporada 2025/2026.

O jogador de 19 anos deve se apresentar ao Lyon no dia 1º de janeiro. Ele escolheu o clube francês por entender que terá espaço na equipe e seguirá, na avaliação do estafe do atleta, jogando em uma liga competitiva.

No Lyon, vestirá a camisa 9 e está confiante de que terá muitos mais minutos em campo em relação à sua jornada no Real Madrid. O técnico Xabi Alonso o preteriu, de modo que Endrick fez apenas quatro partidas pela equipe sob o comando do espanhol, apenas um deles como titular. Na agremiação da França, o contrato prevê que ele tenha ao menos 25 partidas na escalação inicial

A curta trajetória de Endrick no Real, ao qual ele espera ter dado um até breve, rendeu bônus milionários ao Palmeiras, embora o valor tenha ficado consideravelmente abaixo da quantia máxima estipulada.

Ele se despede com três gatilhos contratuais que, somados, preveem o repasse de 955 mil euros (R$ 6,2 milhões) dos 12,5 milhões de euros possíveis (R$ 81 milhões). Isso representa 7% do total.

AS METAS BATIDAS POR ENDRICK E QUANTO ELAS RENDERAM AO PALMEIRAS

7 gols pelo Real Madrid: 245 mil euros (R$ 1,3 milhão)

9 jogos como titular: 675 mil euros (R$ 3,7 milhões)

1 pênalti sofrido: 35 mil euros (R$ 193 mil)

No empréstimo à equipe francesa, permanecem ativos apenas dois gatilhos contratuais que podem beneficiar o Palmeiras. Ambos são prêmios individuais: ganhar o Golden Boy, concedido pela revista italiana Tuttosport ao melhor jogador com menos de 21 anos do futebol europeu; e o Prêmio Kopa, que também é dado ao melhor atleta Sub-21, mas pela France Football (a mesma da Bola de Ouro). Se vencer um deles, Endrick renderá mais 1 milhão de euros (R$ 6,4 milhões, na cotação atual) ao time que o revelou.

Caso retorne ao Real Madrid, o jogador tem até junho de 2030 para completar as cláusulas previstas no contrato.

No Brasil, Endrick atingiu todas as metas para o bônus, que envolveram número de gols marcados, convocações e titularidade na seleção brasileira.

O garoto foi comprado pelo Real Madrid em dezembro de 2022, por um valor fixo de 35 milhões de euros (R$ 199 milhões na cotação da época). O clube alviverde teve direito a 70% do montante, enquanto o atacante e sua família ficaram com os 30% restantes.

Somando o valor fixo e os bônus, a transferência gerou, até o momento, aproximadamente R$ 278 milhões ao Palmeiras.