LeBron atinge maior pontuação, Doncic se lesiona e Lakers são superados pelos Clippers

O Los Angeles Clippers afastou a má fase na NBA com uma vitória por 103 a 88 diante do rival Los Angeles Lakers, neste sábado, no moderno Intuit Dome, em Inglewood. Kawhi Leonard marcou 32 pontos, sua melhor marca na temporada, e ajudou a equipe da casa a encerrar uma sequência de cinco derrotas na temporada.
Depois de liderar o Lakers no triunfo sobre o Utah Jazz com um "triple-double", Luka Doncic anotou 12 pontos e pegou cinco rebotes em 19 minutos, não voltou para o segundo tempo devido a uma lesão na perna esquerda. Ainda não há previsão para o retorno do esloveno, que é o cestinha da NBA, com média de 35,2 pontos por partida.
"A pior coisa no esporte são as lesões", comentou LeBron James depois da partida. "Não apenas no basquete, mas nos esportes em geral. Quem estiver de uniforme precisa entrar em quadra e executar o melhor. E, do outro lado, temos de nos defender", acrescentou o astro, preocupado com as ausências nos Lakers. Rui Hachimura, Deandre Ayton e Austin Reaves também estão entregues ao departamento médico e, portanto, fora de combate.
James, que completa 41 anos em 30 de dezembro, liderou o Los Angeles Lakers com 36 pontos, sua melhor marca na temporada, mas a ausência dos companheiros pesou diante do lanterna da Conferência Oeste. Os visitantes também erraram 32 arremessos de três pontos, com LeBron James convertendo 3 de 7, Doncic 1 de 6 e Marcus Smart errando todas as suas nove tentativas.
Pelos Clippers, além da ótima atuação de Leonard, James Harden (21 pontos e 10 assistências) e John Collins (17 pontos e 12 rebotes) contribuíram com "double-double". Os anfitriões haviam perdido 12 dos seus últimos 15 jogos, caindo para a última posição da conferência, mas lideraram toda a partida e resistiram a uma reação dos Lakers que reduziu a vantagem para sete pontos no início do último quarto para alcançarem a sétima vitória na temporada.
ORLANDO MAGIC VENCE UTAH JAZZ COM CESTA A 1 SEGUNDO DO FIM DA PRORROGAÇÃO
Em Salt Lake City, Desmond Bane marcou 32 pontos, incluindo a cesta da vitória a 0s9 do fim da prorrogação, ajudando o Orlando Magic a vencer o anfitrião Utah Jazz por apenas um ponto de diferença - 128 a 127. O time da casa havia tomado a dianteira no placar a 4s1 do estouro do cronômetro.
Paolo Banchero também contribuiu com 23 pontos, nove rebotes, nove assistências e dois tocos para que a franquia de Orlando encerrasse uma série de duas derrotas longe de casa. Keyonte George liderou o Utah Jazz com 27 pontos e nove assistências.
Confira os resultados das partidas deste sábado na NBA:
Denver Nuggets 101 x 115 Houston Rockets
Toronto Raptors 96 x 112 Boston Celtics
Philadelphia 76ers 121 x 114 Dallas Mavericks
New Orleans Pelicans 128 x 109 Indiana Pacers
Detroit Pistons 112 x 86 Charlotte Hornets
Memphis Grizzlies 122 x 130 Washington Wizards
Golden State Warriors 119 x 116 Phoenix Suns
Utah Jazz 127 x 128 Orlando Magic
Sacramento Kings 93 x 98 Portland Trail Blazers
Los Angeles Clippers 103 x 88 Los Angeles Lakers
Acompanhe os jogos deste domingo na NBA:
Atlanta Hawks x Chicago Bulls
New York Knicks x Miami Heat
Brooklyn Nets x Toronto Raptors
Minnesota Timberwolves x Milwaukee Bucks
Washington Wizards x San Antonio Spurs
Sacramento Kings x Houston Rockets