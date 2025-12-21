Lucas Braathen conquista a prata no slalom gigante em etapa italiana da Copa do Mundo de esqui

Lucas Pinheiro Braathen faturou, neste domingo, o segundo lugar na etapa de Alta Badia, na Itália, da Copa do Mundo de slalom gigante. O brasileiro, nascido na Noruega, chegou apenas 0s18 atrás do austríaco Marco Schwarz após as duas descidas da competição de esqui alpino.

Este foi o sétimo pódio de Braathen sob a bandeira brasileira - o terceiro no slalom gigante, que não é sua especialidade. Antes, também havia levado a prata em Beaver Creek, nos Estados Unidos, e Kranjska Gora, na Eslovênia. Já no slalom, o brasileiro foi ouro na etapa de Levi, na Finlândia, prata em Adelboden, na Suíça, e bronze em Kitzbühel, na Áustria, e Hafjell, na Noruega, todos neste ano.

Neste domingo, Lucas Braathen chegou apenas 0s18 atrás de Marco Schwarz, que conquistou seu sexto ouro nas sete últimas provas realizadas no clássico percurso Gran Risa, com o tempo total de 2min35s02. Outro austríaco, Stefan Brennsteiner, completou o pódio, em terceiro, a 0s22 do líder.

Braathen realizou uma segunda descida estratégica após terminar em quinto lugar na primeira tentativa e, com o sexto melhor tempo, conseguiu um lugar entre os três primeiros colocados no geral. Com o resultado, o esquiador de 25 anos passou de 9º para 6º colocado no ranking mundial de slalom gigante.

Nesta segunda-feira, o brasileiro volta à pista nevada de Alta Badia para a disputa do slalom, competição na qual ocupa o 3º lugar na Copa do Mundo, atrás do norueguês Timon Haugan e do francês Paco Rassat. As descidas estão programadas para as 6h e 9h30 (horário de Brasília).

CONHEÇA A ESTRELA BRASILEIRA DO ESQUI ALPINO

Principal esperança de dar ao Brasil uma inédita medalha nos Jogos de Inverno, que serão realizados em fevereiro de 2026, nas cidades de Milão e Cortina D'Ampezzo, também na Itália, Lucas Pinheiro Braathen é um esquiador norueguês naturalizado brasileiro, país pelo qual compete desde maio de 2024.

Na ocasião, ele havia acabado de tirar cinco meses de pausa após anunciar a aposentadoria da modalidade, em 2023, em meio a desentendimentos com a Federação Norueguesa de Esqui por causa de direitos de imagem. Braathen conseguiu a liberação da entidade, por meio de uma carta, para se filiar à Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN).

Nascido em Oslo, na Noruega, o esquiador de 25 anos carrega também o sobrenome Pinheiro, de sua mãe, a brasileira Alessandra, que o teve como fruto do relacionamento com o norueguês Björn Braathen, a quem conheceu em um voo para Miami na década de 1990.

A Noruega é uma potência dos esportes de inverno, e foi sob a bandeira do país nórdico que Lucas se tornou campeão do slalom na temporada 2023 da Copa do Mundo de esqui alpino, principal circuito internacional do gênero. Lá, e nos demais países onde o esqui é popular, o norueguês-brasileiro é uma estrela. Tal status, entretanto, não está acima de suas paixões, ligadas à cultura do Brasil e cultivadas durante os períodos que passou em São Paulo e Campinas com a família materna.

"Quero trazer este sentimento, o jeito brasileiro, essa atmosfera, essa relação com o esporte para o meu esporte de inverno. Isso não existe no meu esporte. Eu quero ser um produto de todas as minhas inspirações, que não são somente esquiadores, são pessoas que fazem arte, pintura, música, e jogadores de futebol aqui do Brasil… Ronaldinho, Neymar, Ronaldo Fenômeno", contou o jovem esquiador em entrevista ao Estadão, em português claro e com sotaque carregado.

Durante a infância e adolescência, Braathen visitava São Paulo uma vez por ano. Chegou até a passar um semestre inteiro na capital paulista, onde se esbaldava de futebol jogando em uma escolinha e na rua. Em casa, mais futebol, só que no computador, devorando vídeos da série Joga Bonito, que mostrava o lado mais alegre e criativo do mundo da bola, dos dribles de Ronaldinho Gaúcho ao samba da seleção brasileira nos vestiários.

Lucas Braathen já foi chamado de "Haaland do esqui alpino" pelo tradicional jornal suíço Blick e não se incomoda com a comparação, até porque se identifica com a mentalidade do atacante do Manchester City e compartilha com ele a responsabilidade de ser um fenômeno do esporte norueguês.