De férias nos EUA, jogadores do Botafogo eternizam amizade com tatuagem

Mesmo durante o período de férias, parte do elenco do Botafogo manteve a convivência fora dos gramados. O zagueiro Alexander Barboza, o lateral Mateo Ponte e o meia Montoro aproveitaram os dias de descanso nos Estados Unidos para celebrar a amizade e decidiram eternizar o vínculo com uma tatuagem em comum.

O trio está em Orlando e passou por um estúdio para fazer o mesmo desenho no tornozelo: uma roda-gigante. A escolha simboliza os dias compartilhados longe da rotina do clube, que incluíram visitas aos parques da Disney e registros frequentes nas redes sociais.

Barboza e Montoro, ambos argentinos, e Ponte, uruguaio, fazem parte do grupo de estrangeiros do elenco alvinegro, que também conta com Joaquín Corrêa, Chris Ramos, Santi Rodríguez e Savarino. Fora do ambiente de trabalho, os jogadores costumam manter a proximidade, com encontros frequentes durante folgas e viagens curtas.

Nas redes sociais, a relação entre Barboza e Montoro tem chamado a atenção dos torcedores. Aos 18 anos, o meia costuma acompanhar o zagueiro e sua família em momentos de lazer, o que rendeu comentários bem-humorados de fãs, que passaram a se referir a ele como "filho" do defensor.

O elenco do Botafogo está de férias até o dia 4 de janeiro. A reapresentação para o início da temporada está marcada para o dia 5, quando o grupo volta às atividades no Rio de Janeiro.