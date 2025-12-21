Rayan cresce com Diniz e vira destaque do Vasco na busca pelo título da Copa do Brasil

Com apenas 19 anos, o atacante Rayan deslanchou em 2025 e atualmente é um dos principais jogadores do Vasco. Ele deixou para trás o status de promessa da base vascaína e se tornou uma peça-chave para o clube alcançar a decisão da Copa do Brasil contra o Corinthians.

Velocidade, explosão, drible e versatilidade são alguns dos atributos que fizeram com que o jogador se transformasse na cara do Vasco de 2025. A qualidade do atleta impressionou e chegou a ser comparada por Gilberto, ex-lateral do Vasco, com a de Adriano "Imperador" no início de carreira.

"Lembra, sim (o Adriano), no início de carreira, lembra muito. O Rayan é filho do Valkmar, foi zagueiro do Vasco, eu tive vários embates com ele quando jovem no America e depois joguei junto com ele no Vasco, e sempre foi um jogador muito forte. Era zagueiro forte, que tinha um físico muito apurado, e acho que o Rayan vem dessa mesma linhagem, é um jogador muito forte, tem uma potência muito forte com o pé esquerdo, bate bem na bola, finaliza bem, é veloz", disse Gilberto em entrevista à ESPN.

Com a chegada de Fernando Diniz no meio da temporada, o jogador de 19 anos recebeu mais oportunidades, conquistou seu espaço no elenco e virou titular no esquema proposto pelo técnico.

Em 55 jogos na temporada, Rayan marcou 20 gols e deu uma assistência. Por todo este desempenho, o valor de mercado do jovem disparou e saltou de 10 milhões de euros no final de 2024 para 25 milhões em dezembro deste ano, segundo dados do site Transfermarkt.

Mas não é de hoje que Rayan veste a camisa do Vasco com orgulho. Criado na Barreira do Vasco, comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro, localizada nas redondezas de São Januário, ele convive desde a infância com a realidade vascaína. Além disso, ele é filho de Valkmar, ex-zagueiro que foi multicampeão com o time cruzmaltino na década de 1990. Por todo este histórico, o jogador sabe o que é ser Vasco desde sempre.

"Minha família inteira é da Barreira. Estou no Vasco desde os seis anos. Praticamente cresci lá dentro, quase nasci lá dentro. É muito gratificante estar jogando, fazendo parte disso. Sair da Barreira e estar no Vasco, onde meu pai jogou, teve uma história. Agora está dando tudo certo", disse o jogador em entrevista à Globo.

Após uma temporada brilhante, Rayan tentará, neste domingo, 21, no Maracanã, fazer parte do capítulo mais importante do Vasco na última década: a conquista do título da Copa do Brasil de 2025. Para ele, não importa se nesta história ele ganhará o papel de protagonista ou coadjuvante. O único desejo do atacante é ajudar o time cruzmaltino a vencer o Corinthians e entrar na galeria de heróis do clube carioca.