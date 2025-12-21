Bidon ganha protagonismo no Corinthians e assume responsabilidades na luta pela Copa do Brasil

Cria da base do Corinthians, Breno Bidon é uma das armas do técnico Dorival Júnior na briga pelo título da Copa do Brasil. O time alvinegro encara o Vasco neste domingo, 21, às 18 horas (de Brasília), no Estádio do Maracanã.

Aos 20 anos, Bidon já é um dos jogadores de confiança do técnico Dorival Júnior. A temporada de 2025 foi de afirmação para a joia revelada nas categorias de base do clube de Parque São Jorge. O atleta começou a se destacar no Corinthians atuando como segundo volante. Ele subiu para o time profissional no ano de 2024. Dono de técnica apurada, Breno Bidon mostra boa articulação e polivalência em campo.

Além de ajudar a equipe na marcação, o jovem apresenta saída de bola com qualidade e participa com frequência das jogadas de ataque. Com Dorival Júnior, Bidon passou a atuar em muitas oportunidades como meia, principalmente na ausência do argentino Rodrigo Garro.

"No ano passado, eu vivi bons momentos, no primeiro ano de profissional, mas eu acredito que estou vivendo um grande momento. O Dorival está me ajudando bastante a evoluir nos últimos jogos. Isso me ajudou bastante, em outra posição, para o meu futuro, minha carreira", disse Bidon, em entrevista ao site Ge em outubro.

"Eu acredito que venho evoluindo bastante de meia. Saber jogar em mais de uma posição é muito bom para um atleta. Eu acredito que isso vem me ajudando bastante. Ele (Dorival) está dando muitas instruções para ir evoluindo. E acredito que vem fazendo efeito", comentou na época.

A coragem de Breno Bidon é outra característica que chama a atenção. Na semifinal da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, o meio-campista foi o responsável por bater o último pênalti, diante do experiente Cássio, garantindo a passagem do Corinthians para a decisão.

"A gente vai até o quinto cobrador. A partir do sexto, um olha para o outro e vê quem está mais confiante, às vezes chama a responsabilidade. E o Breno é um moleque que tem muita personalidade. Quando ele foi para a cobrança, a gente sentia que ele iria marcar, porque tem muita qualidade e principalmente personalidade. Ele está de parabéns por isso", elogiou o zagueiro Gustavo Henrique.

Breno Bidon tem contrato com o Corinthians até o fim de 2029. O valor da multa rescisória para o exterior é de 100 milhões de euros. Para o mercado nacional, a quantia é de R$ 370 milhões. O atleta ainda não recebeu uma proposta concreta, mas é sondado por clubes de fora do país.

O Corinthians espera receber uma quantia considerável com a negociação da joia no futuro. Por enquanto, o clube alvinegro aposta no meio-campista para brilhar no futebol brasileiro. O próximo capítulo da trajetória de Bidon no Corinthians pode ser com o troféu da Copa do Brasil.