Bayern deslancha no fim, goleia o vice-lanterna Heidenheim e volta a vencer na Bundesliga

Depois de tropeçar em casa diante do lanterna da Bundesliga - empate por 2 a 2 com o Mainz -, o Bayern de Munique tratou de retomar o rumo das vitórias e não deu chances ao penúltimo colocado, o Heindenheim, na goleada por 4 a 0, neste domingo, na Voith-Arena.
A 13ª vitória em 15 jogos pela competição nacional levou o clube bávaro aos 41 pontos, nove à frente do vice-líder, o Borussia Dortmund, que na sexta-feira chegou a 32 com o triunfo sobre o Borussia Mönchengladbach. Bayer Leverkusen e RB Leipzig vêm na sequência, com 29 cada um. O Heidenheim soma apenas 11.
Diferentemente do suado empate com o Mainz, o Bayern não encontrou dificuldades contra o 17º colocado na tabela e os visitantes, abrindo uma vantagem de 2 a 0 ainda no primeiro tempo, abusando das jogadas aéreas. Bastaram 13 minutos para Stanisic, de cabeça, balançar a rede da defesa mais vazada da Bundesliga, após escanteio cobrado por Olise.
Apesar de outra jornada apagada de Harry Kane e do prodígio Lennart Karl, os visitantes mantiveram o duelo sob controle a amplo volume de jogo. Aos 30 minutos, foi a vez de Stanisic cruzar para a área e contar com a falha do goleiro Ramaj, que rebateu a bola para Ito ajeitar e Olise completar para o gol.
Em vantagem, a equipe comandada por Vincent Kompany quase marcou o terceiro na volta do intervalo - a bola de Kane encontrou o pé da trave -, mas reduziu o ritmo. O Heidenheim ganhou confiança e passou a ameaçar o líder invicto, mas pecava nas finalizações contra a meta de Urbig - o que explica a escassez de gols do time na competição (13 em 14 rodadas).
Antes do apito final, o conjunto de Munique voltou a pressionar e foi recompensado com outros dois gols. Aos 41 minutos, Stanisic cruzou da direita e Luis Díaz completou de peixinho. Nos acréscimos, o artilheiro Harry Kane também deixou sua marca, desta vez por baixo, após tirar de dois marcadores para anotar seu 19º tento na Bundesliga.