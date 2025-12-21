Aston Villa derrota Manchester United por 2 a 1 e enfileira sua 10ª vitória consecutiva

O Aston Villa deu sequência à boa fase e venceu o Manchester United por 2 a 1 neste domingo no Villa Park pela 17ª rodada da Premier League. O time de Birmingham chegou a seu 10º triunfo seguido (7 pelo Inglês e 3 pela Liga Europa) e permanece na caça aos líderes do campeonato. Terceiro colocado, o Aston Villa tem 36 pontos, 3 a menos do que o Arsenal e 1 atrás do Manchester City. O United soma 26 e está na sétima posição.

O meia Morgan Rogers foi o destaque da partida ao marcar os dois gols dos mandantes. Nos últimos 12 jogos do Aston Villa na Premier League, o artilheiro do time participou de 10 gols, anotando 7 e dando 3 assistências. O brasileiro Matheus Cunha marcou para o United.

Os times fizeram um jogo muito disputado e equilibrado no primeiro tempo, com destaque para os goleiros Dibu Martínez, do Villa, e Lammens. No final da primeira etapa, porém, os ataques conseguiram superá-los. Aos 44, Morgan Rogers foi acionado pelo lado esquerdo. Com dificuldade de domínio, ele teve que se deslocar até a lateral, mas conseguiu invadir a área e acertou um belo chute no ângulo de Lammens. Três minutos depois, Matheus Cunha aproveitou um erro na saída de bola do adversário para, dentro da área, empatar a partida.

O confronto continuou disputado no segundo tempo, com as duas equipes buscando o gol. Aos 12 minutos, Rogers conseguiu fazer uma jogada muito parecida com a do primeiro gol. Ele cortou da esquerda para o meio e finalizou no canto oposto para colocar novamente o Villa em vantagem. O United, sem o português Bruno Fernandes que lesionado não voltou do intervalo, não teve forças para buscar novamente o empate e amargou seu segundo jogo sem vitória.

O Aston Villa vai a Londres na próxima rodada enfrentar o Chelsea no Stamford Bridge no sábado, enquanto o Manchester United recebe o Newcastle no Old Trafford, na sexta-feira.