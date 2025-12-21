Corintianos ocupam cativas ao lado de vascaínos e são expulsos pela polícia

O Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) precisou deslocar cerca de 200 torcedores corintianos que ocupavam cadeiras cativas no Maracanã, neste domingo, antes da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco. Eles estavam no local vestindo símbolos do clube, sem qualquer divisão que os separasse da torcida vascaína.

Policiais fizeram a intervenção porque o clima começava a ficar mais tenso, com os corintianos cantado alto e os donos da casa respondendo. O risco de uma confusão era muito claro. O grupo numeroso de torcedores paulistas não fazia parte da carga de 4 mil ingressos destinados ao clube do Parque São Jorge.

À reportagem, corintianos que estavam nas cativas disseram que compraram os ingressos com cambistas ou com amigos flamenguistas e tricolores que possuem cadeira cativa no Maracanã.

Policiais que atuavam na operação disseram não saber a origem dos ingressos e disseram ter feito os deslocamento por questões de segurança, além de terem informado que o grupo seria realocado para o setor visitante.

O Corinthians teve direito a 4 mil ingressos conforme acordado com o Vasco. Os dois clubes concordaram em ceder 5,4% da capacidade da Neo Química Arena aos vascaínos e 5,1% do Maracanã aos corintianos.