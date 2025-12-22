Aníbal Moreno se despede do Palmeiras e é anunciado pelo River Plate

Aníbal Moreno foi anunciado pelo River Plate neste domingo. Quase ao mesmo tempo, o Palmeiras se despediu do jogador nas redes sociais. Ele estava no clube desde novembro de 2023.

Aos 26 anos, o volante argentino assina até 2029 com o River. No fim de 2023, o Palmeiras pagou US$ 7 milhões (R$ 34 milhões) para contratar o jogador do Racing. O clube argentino teria acertado a negociação pelo mesmo valor em dólares.

Aníbal chegou ao Palmeiras com missão de substituir Zé Rafael, que foi uma importante peça do esquema de jogo de Abel Ferreira, recuado após a venda de Danilo, hoje no Botafogo.

Na primeira temporada, o jogador foi bem e ganhou espaço. Pela importância que teve no time palmeirense, chegou a ser convocado por Lionel Scaloni para amistosos da Argentina na Data Fifa de outubro deste ano.

Erros em sequência em jogos importantes o fizeram vilão. Os principais foram a expulsão no jogo de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians e o vacilo na saída de bola que deu origem ao terceiro gol do Flamengo na derrota por 3 a 2, pela 29ª rodada do Brasileirão. Ele também cometeu um pênalti que ajudou na construção da virada do Grêmio sobre o Palmeiras em novembro, no último jogo antes da final da Libertadores.

Abel Ferreira perdeu a confiança no jogador. O português preferiu improvisar o zagueiro Bruno Fuchs na função de volante em vez de contar com Aníbal ou com o uruguaio Emiliano Martínez, reforço para a posição que chegou nesta temporada, mas que ainda não deslanchou.

Com a camisa do Palmeiras, Aníbal marcou quatro gols, deu quatro assistências em 117 paridas e foi campeão do Paulistão em 2024.