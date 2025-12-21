Memphis vai receber R$ 4,7 milhões pelo título do Corinthians na Copa do Brasil

O título do Corinthians na Copa do Brasil vai render uma bolada ao atacante holandês Memphis Depay. Previsto em contrato, o jogador tem direito a uma bonificação no valor líquido de R$ 4.725.603,00 por cada título levantado durante o vínculo com o clube.

A cláusula é ampla e vale para qualquer competição, torneio ou copa disputada pelo Corinthians ao longo da vigência do contrato. Caso a equipe seja campeã, o pagamento deve ser feito em parcela única até o dia 20 do mês seguinte à conquista.

O contrato de Memphis também prevê bonificações por outros tipos de metas, como participações em gols e minutos em campo. O atacante tem cerca de R$ 11 milhões a receber do clube em bônus conquistados.

Em julho, Memphis chegou a não se apresentar a treinamentos como forma de protesto contra valores em atraso. À época, as pendências eram de aproximadamente R$ 6 milhões, referente à premiação do título do Paulistão - a premiação pelo título do Estadual é de aproximadamente R$ 5 milhões - e direitos de imagem.

O contrato de Memphis estabelece que o Corinthians pague durante todo o período do contrato "uma casa devidamente mobiliada em condomínio fechado, em padrão internacional" além de um apartamento nos mesmo moldes para o seu assessor. O acordo prevê que o holandês tem direitos a dois quartos executivos em hotel de alto padrão até que a moradia estivesse disponível.

Memphis estava hospedado na Penthouse Suíte do Rosewood São Paulo, que foi eleita neste ano como a melhor do mundo, cuja despesa mensal é de R$ 250 mil. O hotel fica próximo à Avenida Paulista, localizado entre os bairros Consolação e Bela Vista, no centro de São Paulo. Ele deixou o local após pedido do presidente Osmar Stábile.

Com 65 jogos com a camisa do Corinthians, Memphis acumula 18 gols e 14 assistências com a camisa alvinegra. O jogador tem contrato até julho de 2026.