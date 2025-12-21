Hugo Souza, um dos destaques do título do Corinthians, explode de emoção: 'Estamos na história'

Um dos destaques do time do Corinthians na conquista da Copa do Brasil, o goleiro Hugo Souza festejou muito após a vitória, por 2 a 1, neste domingo, sobre o Vasco, no Maracanã. O atleta destacou os títulos que foram para o Parque São Jorge em 2025.

"Ganhamos o Campeonato Paulista no começo do ano e agora a Copa do Brasil. Estamos na história do clube", disse o goleiro, autor de uma bela defesa no final do jogo, em chute violento de Rayan.

O atleta que passou por momentos difíceis na carreira, quando atuava pelo Flamengo, agradeceu a força divina para superar as dificuldades. "Tenho de agradecer a Deus. Só a sua misericórdia para me ajudar a superar todos os problems e estar aqui."

No segundo jogo da semifinal, diante do Cruzeiro, na Neo Química Arena, Hugo Souza defendeu dois pênaltis e garantiu a vaga na decisão da Copa do Brasil, torneio que o Corinthians conquistou pela quarta vez. Foi campeão em 1995, 2002, 2009 e agora em 2025.