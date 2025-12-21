Corinthians garante a última vaga brasileira na Libertadores após conquistar a Copa do Brasil

Responsável pelo campeonato mais aclamado da América do Sul, a Conmebol já definiu oficialmente quase todos os 47 participantes da Copa Libertadores de 2026. Com data de início prevista para o dia 3 de fevereiro, o campeonato contará com outros sete representantes brasileiros além do Flamengo - campeão do torneio em 2025.

Como o clube carioca também venceu o Campeonato Brasileiro, os cinco primeiros colocados da competição de pontos corridos já estão na fase de grupos. O sexto e o sétimo, Botafogo e Bahia, respectivamente, jogarão a fase prévia da Libertadores. A última vaga disponível é ocupada pelo Corinthians, vencedor da Copa do Brasil.

As 47 vagas são divididas da seguinte forma: o Brasil tem direito a sete times classificados, Argentina possui seis, enquanto Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela têm quatro posições disponíveis cada um.

O torneio também já tem sede determinada para a final, que está marcada para o dia 28 de novembro. Em entrevista à ESPN, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmou que o Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, receberá a última partida de 2026.

Veja a lista dos classificados para a Libertadores 2026:

Brasil

Flamengo (campeão da Copa Libertadores 2025)

Palmeiras (vice-campeão do Campeonato Brasileiro)

Cruzeiro (3º colocado do Campeonato Brasileiro)

Mirassol (4º colocado do Campeonato Brasileiro)

Fluminense (5º colocado do Campeonato Brasileiro)

Botafogo (6º colocado do Campeonato Brasileiro)

Bahia (7º colocado do Campeonato Brasileiro)

Corinthians (campeão da Copa do Brasil)

Argentina

Lanús (campeão da Copa Sul-Americana 2025)

Platense (campeão do Torneio Apertura)

Estudiantes (campeão do Torneio Clausura)

Independiente Rivadavia (campeão da Copa da Argentina)

Rosario Central (1º colocado na tabela anual do Campeonato Argentino)

Boca Juniors (2º colocado na tabela anual do Campeonato Argentino)

Argentinos Juniors (3º colocado na tabela anual do Campeonato Argentino)

Bolívia

Always Ready (campeão do Campeonato Boliviano)

Bolívar (vice-campeão do Campeonato Boliviano)

The Strongest (3º colocado do Campeonato Boliviano)

Representante 4 - ainda não definido (campeão da Copa da Bolívia)

Chile

Coquimbo Unido (campeão do Campeonato Chileno)

Universidad Católica (vice-campeã do Campeonato Chileno)

O'Higgins (3º colocado do Campeonato Chileno)

Huachipato (campeão da Copa do Chile)

Colômbia

Independiente Santa Fé (campeão do Torneio Apertura)

Junior Barranquilla (campeão do Torneio Finalización)

Tolima (1º colocado na tabela anual do Campeonato Colombiano)

Independiente Medellín (2º colocado na tabela anual do Campeonato Colombiano)

Equador

Independiente del Valle (campeão do Campeonato Equatoriano)

LDU (classificada pelo Campeonato Equatoriano)

Barcelona de Guayaquil (classificado pelo Campeonato Equatoriano)

Universidad Católica (campeão ou vice-campeão da Copa do Equador)

Paraguai

Libertad (campeão do Torneio Apertura)

Cerro Porteño (campeão do Torneio Clausura)

Guaraní (2º colocado na tabela anual do Campeonato Paraguaio)

2 de Mayo (vice-campeão da Copa do Paraguai)

Peru

Universitario (campeão do Campeonato Peruano)

Cusco (vice-campeão do Campeonato Peruano)

Sporting Cristal (3º colocado do Campeonato Peruano)

Alianza Lima (4º colocado do Campeonato Peruano)

Uruguai

Nacional (campeão do Campeonato Uruguaio)

Peñarol (vice-campeão do Campeonato Uruguaio)

Liverpool (3º colocado na tabela anual do Campeonato Uruguaio)

Juventud (4º colocado na tabela anual do Campeonato Uruguaio)

Venezuela

Universidade Central (campeã do Campeonato Venezuelano)

Deportivo La Guaira (1º colocado na tabela anual do Campeonato Venezuelano)

Carabobo (vice-campeão do Campeonato Venezuelano)

Deportivo Táchira (3º colocado na tabela anual do Campeonato Venezuelano)