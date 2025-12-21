Corinthians conquista o quarto título da Copa do Brasil e se iguala ao Palmeiras

O Corinthians sagrou-se campeão da Copa do Brasil neste domingo ao superar o Vasco, no Estádio do Maracanã. O time paulista ergueu o quarto troféu do torneio mata-mata na história. O clube de Parque São Jorge ganhou a competição em 1995, 2002, 2009 e agora, em 2025, se iguala o número de conquistas do rival Palmeiras.

O Cruzeiro é o maior vencedor da Copa do Brasil, com seis taças. Logo em seguida, aparecem o Grêmio e o Flamengo, com cinco títulos cada um. Derrotado pelo Corinthians neste domingo, o Vasco permanece com um troféu da Copa do Brasil. A única taça erguida pela equipe carioca foi em 2011, quando bateu o Coritiba na decisão.

Outros clubes com um título de Copa do Brasil são: Fluminense, São Paulo, Internacional, Athletico-PR, Santos, Sport, Criciúma, Juventude, Santo André e Paulista de Jundiaí.

Veja a lista de campeões da Copa do Brasil

Cruzeiro - 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)

Grêmio - 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

Flamengo - 5 títulos (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024)

Palmeiras - 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020)

Corinthians - 4 títulos (1995, 2002, 2009 e 2025)

Atlético-MG - 2 títulos (2014 e 2021)

São Paulo - 1 título (2023)

Fluminense - 1 título (2007)

Internacional - 1 título (1992)

Athletico-PR - 1 título (2019)

Vasco - 1 título (2011)

Santos - 1 título (2010)

Sport - 1 título (2008)

Criciúma - 1 título (1991)

Juventude - 1 título (1999)

Santo André - 1 título (2004)

Paulista - 1 título (2005)