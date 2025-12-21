Garro relembra problemas pessoais e físicos, mas destaca força do Corinthians: 'É um time f...'

O meia Rodrigo Garro não segurou a emoção ao dar entrevista para o SporTV na beira do gramado do Maracanã, após a vitória do Corinthians, por 2 a 1, neste domingo, no Maracanã. O jogador passou por problemas pessoais e físicos durante o ano, que prejudicaram seu desempenho em campo.

"Este time do Corinthians é f... Falaram muito desse grupo, mas terminou o ano com dois títulos. O ano foi difícil, mas o Corinthians é uma coisa incrível. Desde o ano passado foi criado um grupo na mesma sintonia. Dentro e fora de campo. O cara que cuida do nosso café da manhã está aqui hoje festejando com a gente. Nós ganhamos o título em campo, mas não podemos esquecer das pessoas que nos ajudaram fora do gramado."

Sem citar o acidente automobilístico no qual se envolveu no começo do ano na Argentina, na qual um motociclista morreu, Garro falou dos obstáculos superados por ele dentro e fora de campo. "O ano não foi bom. Muito difícil. Só minha família sabe o que passei. O melhor meia do Campeonato Brasileiro não recebeu nenhuma mensagem de apoio. Mas no final deu tudo certo."

O jogador elogiou o trabalho do técnico Dorival Júnior. "Ele é uma pessoa honesta. Sabia o que eu estava passando e foi leal. Hoje ele falou que eu não iria jogar, iria ficar no banco. Não gostei, mas tive de respeitar."

Por fim, o argentino revelou que vai seguir no Corinthians em 2026. "O Corinthians vai jogar a Libertadores. É um sonho. O Corinthians é um time muito grande para a Sul-Americana, com todo o respeito."