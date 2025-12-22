Confira todos os campeões da Copa do Brasil

1989 Grêmio
1990 Flamengo
1991 Criciúma
1992 Inter-RS
1993 Cruzeiro
1994 Grêmio
1995 Corinthians
1996 Cruzeiro
1997 Grêmio
1998 Palmeiras
1999 Juventude
2000 Cruzeiro
2001 Grêmio
2002 Corinthians
2003 Cruzeiro
2004 Santo André
2005 Paulista
2006 Flamengo
2007 Fluminense
2008 Sport
2009 Corinthians
2010 Santos
2011 Vasco
2012 Palmeiras
2013 Flamengo
2014 Atlético-MG
2015 Palmeiras
2016 Grêmio
2017 Cruzeiro
2018 Cruzeiro
2019 Athletico-PR
2020 Palmeiras
2021 Atlético-MG
2022 Flamengo
2023 São Paulo
2024 Flamengo
2025 Corinthians