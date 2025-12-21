Dorival festeja 4º Copa do Brasil, rebate críticas e elogia torcedores: 'Paguei minha dívida'

O tradicional banho dado pelos jogadores pela conquista da Copa do Brasil não diminuiu a emoção do técnico Dorival Jr. Em entrevista coletiva, no Maracanã, o treinador enalteceu sua quarta conquista pessoal da Copa do Brasil, rebateu críticas recebidas durante todo o ano e agradeceu o apoio incondicional da torcida.

"Ninguém tem ideia dos problemas que enfrentamos. Alguns problemas não saíram de dentro do CT, graças a Deus. Foi uma campanha histórica. Ganhamos todos os jogos foram de casa e só tomamos três. A todos que confiaram, meu muito obrigado, de coração. Aqueles céticos e zombeteiros, boa noite e vão dormir bem."

O treinador revelou que tinha uma 'dívida' com a torcida do Corinthians pelas vitórias na edições de 2022 e 2023, quando dirigia Flamengo e São Paulo. "Eles (torcedores) sempre me perguntavam na rua. Eles cobravam essa situação. Consegui retribuir e pagar esta dívida. Este título é por eles e para eles. Nunca esboçaram uma crítica, nem quando perdemos em casa no Campeonato Brasileiro. A festa no CT antes da final aqui no Maracanã foi impressionante."

Dorival disse que fez uma promessa ao elenco depois de sua estreia, quando o Corinthians perdeu por 4 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileiro. "No vestiário, eu disse que seria um reinício e que iríamos chegar à final da Copa do Brasil. Tivemos muito problemas. Trabalhamos todos os dias das 6h da manhã às 8h da noite. Desde que cheguei ao Corinthians em abril só fui dois dias a Florianópolis ver minha família. Essa equipe merece respeito e até a última rodada não houve isso."