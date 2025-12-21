Fabinho Soldado fala em tom de despedida do Corinthians e dispara: 'Profissionalismo incomoda'

Executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado fez um desabafo após a conquista do título da Copa do Brasil, neste domingo, contra o Vasco. Ele não cravou a saída, mas falou em tom de despedida ao conversar com jornalistas no gramado do Maracanã e aproveitou para cutucar quem pede a sua saída.

"Parece que o profissionalismo ainda é algo que incomoda. Eu acho que a palavra certa é essa, acho que o profissionalismo ainda incomoda. Enquanto o mundo está, todos os outros clubes, você olha a prática dos grandes clubes que estão aí liderando os campeonatos, cada vez mais investindo em profissionalismo, em profissionais, capacitando, tecnologia, melhorando o CT", disse Fabinho.

"Existe uma pequena parte ainda que pensa diferente, e eu não consigo pensar assim. Eu sou profissional do mercado, eu não quero ser avaliado em momento algum de parte política."

Osmar Stábile, presidente do Corinthians, vem sendo pressionado por conselheiros para demitir o executivo de futebol. Um dos argumentos foi a movimentação tímida na janela de transferências antes de o clube ser punido pela Fifa com transfer ban. Fabinho tem proposta do Internacional, que no meio do ano chegou a oferecer pagar a multa do profissional para contratá-lo.

Fabinho aproveitou para parabenizar profissionais do clube e fez um agradecimento especial a Stábile, que assumiu o clube após o impeachment de Augusto Melo. "Quando ele chegou, a gente sabia da pressão interna que ele recebia. Ele teve a capacidade, porque é um gestor, de entender o processo, entender aquilo que estava sendo feito e ele teve a coragem de sustentar esse trabalho, não só o Fabinho, mas de sustentar o trabalho", comentou.

"Gostaria de parabenizar o presidente Osmar por tudo que ele fez por nós e eu espero que ele continue, que ele tenha força, que ele possa ser ajudado para que ele consiga melhorar cada vez mais o Corinthians."