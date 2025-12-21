Memphis quer mudanças no Corinthians e pensa em vencer Brasileiro após título da Copa do Brasil

Memphis Depay quer sempre mais. Satisfeito por vencer o Paulistão em cima do rival Palmeiras no início do ano e a Copa do Brasil, neste domingo, ao marcar o gol do título na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, o holandês terminou o ano com uma frustração. Ele queria mais consistência ao Corinthians para brigar pelo título do Brasileirão.

O contrato do astro com o clube vai até junho de 2026, e para lutar pela taça do Campeonato Brasileiro ele teria de renovar o vínculo. Tal decisão depende de conversas com o presidente Osmar Stábile, que vive pressão para cortar gastos tanto no futebol quanto no clube social.

"Meu contrato é até junho. Preciso conversar com o clube sobre o que ele quer. Precisamos fazer mudanças, precisamos jogar melhor", disse Memphis. "Não brigamos pelo Brasileirão, isso foi infeliz. Temos que discutir algumas coisas porque precisamos jogar em alto nível. Ganhamos dois títulos, sabemos como ganhar títulos, mas para vencer o Brasileirão precisamos ser mais consistentes."

Referência para o elenco, Memphis Depay eram um dos mais animados corintianos durante a celebração no gramado do "templo do futebol". Até ouviu os garotos Breno Bidon, Ryan, André, Gui Negão e Tchoca, todos revelados pelo Corinthians, o rodearem e cantarem uma das músicas de seu trabalho como rapper: "Falando com as favelas, representando elas."

Junto da demonstração da mentalidade competitiva que carrega consigo e do respeito vindo dos mais novos, o herói do título mostrou também a confiança que sempre exibiu ao longo da carreira. Vencer o Vasco no Maracanã não foi surpresa nenhum para ele.

"É um propósito. Certas coisas na vida a gente não planeja. O que aconteceu hoje é que a gente sabia que iria vencer. A gente sabia que seria difícil, mas eu não tinha dúvidas. Foi para isso que vim para o Brasil: vencer títulos pelo Corinthians, e nós vencemos", afirmou.