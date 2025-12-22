Schroder anota cesta de três no fim da prorrogação e Kings surpreendem os Rockets na NBA

Dennis Schroder trocou o Golden State Warriors pelos Pistons e foi parar nos Kings para jogar mais. Mesmo assim, o armador alemão não é titular na nova equipe. Neste domingo, contudo, mostrou que pode ser mais aproveitado ao ser decisivo na surpreendente vitória em Sacramento sobre o favorito Houston Rockets por 125 a 124 na prorrogação. O reserva saiu do banco para brilhar e ainda definir o resultado com cesta de três restando 2,2 segundos.

Schroder teve uma grande apresentação no Golden 1 Center, em Sacramento, na Califórnia. Foram 24 pontos, 10 rebotes e sete assistências do alemão, decisivo para ajudar os Kings a buscarem uma reação que parecia improvável no quarto período, quando perdiam por cinco pontos com pouco tempo no relógio e 112 a 107 contra.

O resultado tira a equipe da lanterna da Conferência Leste e finda com série de cinco derrotas consecutivas na NBA. Além de Schroder, o Sacramento viu seus principais jogadores aparecerem bem. DeMar DeRozan anotou 27 pontos, com outros 26 de Murray e mais 21 do veterano Westbrook. Foi somente a sétima vitória em 29 aparições na temporada.

Depois de não segurar a boa vantagem na reta final da partida, os Rockets pareciam 'donos' da prorrogação e poderiam abrir três pontos restando 10 segundos. Mas Jabari Smith Jr. errou um de seus três lances livres, dando oportunidade aos donos da casa que não desperdiçaram.

DeRozan invadiu o garrafão enganando os rivais em lance que buscaria nova igualdade e tocou para o livre Schroder definir, sozinho, da linha de três pontos e ofuscar a noite do cestinha Alperen Sengun, dono de 28 pontos insuficientes para o sexto colocado Houston. Kevin Durant fez 24 e pegou 10 rebotes, porém falhou na última chance, no estouro do relógio.

Os Rockets buscarão a reação na casa do Los Angeles Clippers nesta terça-feira, enquanto os Kings tentarão novo triunfo em seus domínios diante do embalado Detroit Pistons no mesmo dia.

Confira os resultados das partidas deste domingo na NBA:

Atlanta Hawks 150 x 152 Chicago Bulls

New York Knicks 132 x 125 Miami Heat

Brooklyn Nets 96 x 81 Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves 103 x 100 Milwaukee Bucks

Washington Wizards 113 x 124 San Antonio Spurs

Sacramento Kings 125 x 124 Houston Rockets

Acompanhe os jogos desta segunda-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers x Charlotte Hornets

Boston Celtics x Indiana Pacers

New Orleans Pelicans x Dallas Mavericks

Denver Nuggets x Utah Jazz

Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazzers x Detroit Pistons

Golden State Warriors x Orlando Magic