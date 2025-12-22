Yuri Alberto rechaça idolatria, elogia Bidon e despista sobre saída: 'Até 2030 estou aí'

Protagonista da vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Vasco, que garantiu o título da Copa do Brasil neste domingo, Yuri Alberto viveu uma noite especial no Maracanã. Autor de um gol e de uma assistência, o atacante celebrou a conquista destacando a superação do time após jogos difíceis no torneio.

Antes da finalíssima, Yuri admitiu que o momento não era fácil. O camisa 9 lembrou das dificuldades nas duas partidas anteriores. "Foram dois jogos difíceis, jogo do Cruzeiro, após ter perdido uma penalidade (na disputa de pênaltis), primeiro jogo contra o Vasco agora, tendo grande chance de poder fazer o gol. E todo o nosso time, tecnicamente, acabou não indo tão bem", analisou, em conversa com jornalistas no gramado do Maracanã.

O atacante fez questão de citar a fé como ponto central do seu desempenho na partida do Maracanã. "O jogo de hoje foi maravilhoso. É Deus fazer com que eu pudesse estar aqui dentro de campo hoje, leve, após esses dois jogos que poderiam ter tirado a minha confiança de uma forma muito grande", afirmou. "Mas Deus tem me honrado de uma forma em poder fazer o gol aqui, poder dar uma assistência. O grande título pra nós é gratificante demais. É um momento muito especial. Estou muito feliz."

Mesmo com o protagonismo decisivo, o atacante - autor do gol do título do Corinthians sobre o Palmeiras no Paulistão - afastou qualquer rótulo de ídolo. Para ele, ainda há muito a construir com a camisa alvinegra. "Não, falta muito. Falta muito ainda. E eu quero entregar muito pra essa torcida que merece demais", disse.

Yuri também aproveitou para rasgar elogios para Breno Bidon, jovem da base que foi destaque no jogo deste domingo. "Foi fenômeno", disse o atacante ao comentar o drible desconcertante do meia no lance do segundo gol. "O Bidon é um menino de 20 anos, tem personalidade de bater um pênalti daquele contra o Cruzeiro. Ele é um craque de bola, é um moleque que eu admiro muito, que é meu irmão, a gente tem uma proximidade muito boa", elogiou.

Por fim, questionado sobre a possibilidade de deixar o Corinthians na próxima janela de transferências, já que é um dos nomes mais cobiçados do elenco pelo futebol europeu, Yuri despistou com bom humor e objetividade. "Eu estou até 2030 aí", disse, fazendo referência direta ao seu contrato e reforçando o vínculo com o clube em meio à celebração do título.