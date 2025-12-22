Corinthians celebra Copa do Brasil em festa gratuita para 50 mil pessoas em Itaquera

Depois derrotar o Vasco por 2 a 1 e erguer a taça da Copa do Brasil no gramado do Maracanã, o elenco do Corinthians seguiu viagem para São Paulo e vai comemorar a conquista com a torcida. A Neo Química Arena recebe, a partir das 11 horas desta segunda-feira, uma festa gratuita na qual os jogadores estarão em um trio elétrico.

Conforme informado pelo clube, a abertura dos portões se dará às 10h30, com acesso pela escadaria Arthur Alvim, localizado na Radial Leste, em frente ao estádio. O local da festa será o estacionamento Oeste da Arena. Não será necessário emitir qualquer tipo de ingresso de forma antecipada e será permitida a entrada de público até a lotação de 50 mil pessoas.

"Os atletas estarão em um trio elétrico para saudar a Fiel e compartilhar o momento de festa com quem esteve ao lado do clube do primeiro ao último jogo da competição. A celebração reforça o elo histórico entre time e torcida, marca registrada do Corinthians em todos os momentos", diz o comunicado do Corinthians.

Memphis Depay e Yuri Alberto foram os autores dos gols do Corinthians neste domingo, em jogo no qual garantiram o quarto título de Copa do Brasil aos corintianos. O clube já havia vencido as edições de 1995, 2002 e 2009.