NBA e Fiba avançam em parceria para criação de uma Liga Europeia de basquete

O torcedor apaixonado pelo basquete pode ter, muito em breve, uma forte liga europeia profissional de clubes para acompanhar e torcer. Ao menos é o que promete a parceria entre a National Basketball Association (NBA, liga profissional dos Estados Unidos) e a Federação Internacional da Basquete (Fiba). O projeto caminha desde setembro e avançou neste segunda-feira, prometendo desdobramentos positivos já no início de 2026.

Adam Silver, comissário da NBA, e Andreas Zagklis, secretário-geral da Fiba revelaram que as entidades "avançarão em janeiro" na exploração conjunta de uma nova liga profissional de basquete masculino pan-europeia, envolvendo equipes e grupos proprietários interessados na participação.

De acordo com os dirigentes, a nova liga ofereceria às equipes de ligas nacionais filiadas à Fiba na Europa um caminho baseado em mérito para se classificarem anualmente, seja por meio da Liga dos Campeões de Basquete da Fiba(BCL) ou de um torneio classificatório de fim de temporada. A liga também alinharia seu calendário com os calendários das ligas nacionais e das seleções, permitindo que os jogadores representassem seus clubes e seleções durante todo o ano.

NBA e Fiba revelaram, ainda, que planejam destinar apoio financeiro e recursos para o desenvolvimento contínuo do ecossistema do basquete na Europa. Nele seriam inclusos ligas nacionais, academias de clubes e os programas existentes das entidades para desenvolver jogadores, treinadores e árbitros promissores em todos os níveis do esporte.

"Avançar com este projeto conjunto NBA-Fiba é uma ótima notícia para a comunidade europeia do basquetebol", afirmou o Secretário-Geral da Fiba, Andreas Zagklis. "O formato da liga respeita os princípios do modelo esportivo europeu, oferecendo a qualquer clube ambicioso do continente um caminho justo para o topo", seguiu o dirigente.

"O projeto foi concebido de forma a melhorar a sustentabilidade de todo o ecossistema europeu do basquetebol, incluindo jogadores, clubes, ligas e federações nacionais, gerando um efeito multiplicador que beneficiará fortemente os fãs de basquetebol em toda a Europa."

Silver também mostrou-se orgulhoso do projeto. "Nossas conversas com diversas partes interessadas na Europa reforçaram nossa crença de que existe uma enorme oportunidade em torno da criação de uma nova liga no continente", disse o comissário da NBA. "Juntamente com a Fiba, esperamos dialogar com clubes e grupos de investidores que compartilhem nossa visão sobre o potencial do basquete na Europa."