Corinthians terá mês de janeiro com três competições, dois clássicos e uma taça em disputa

O torcedor do Corinthians não terá férias prolongadas e em breve já voltará a ver seu time em campo. Depois da conquista da Copa do Brasil, o time alvinegro garantiu participação na Supercopa Rei e na Libertadores da América, o que transformará seu calendário em 2026.

Os jogadores do elenco profissional devem se reapresentar no CT Joaquim Grava nos primeiros dias de janeiro. Como tiveram 15 dias de férias no meio do ano, outros 15 dias serão compensados nesta virada de 2025 para 2026, para totalizar os 30 dias de descanso.

O primeiro desafio será a defesa do título do Paulistão. A rodada inaugural do Estadual está agendada para o dia 11 de janeiro, às 16h, com o duelo do Corinthians com a Ponte Preta, na Neo Química Arena. No dia 15, a equipe do Parque São Jorge volta a campo, em Bragança Paulista, para medir forças com o Red Bull Bragantino, às 19h30. Depois, terá dois clássicos em sequência, contra São Paulo (dia 18, em casa) e Santos (dia 22, fora).

A primeira taça em disputa, de fato, será a da Supercopa Rei. O Corinthians, campeão da Copa do Brasil, enfrenta o vencedor do Brasileirão, o Flamengo. A partida será no dia 24 de janeiro, o que provocará o adiamento ou antecipação do jogo do Corinthians com o Velo Clube, marcado para o dia 25.

Ainda não está definido o local da decisão entre Flamengo e Corinthians. O Estádio Mané Garrincha, em Brasília, a Arena da Amazônia, em Manaus, e a Arena Fonte Nova, em Salvador, são apontadas como as favoritas para abrigar a Supercopa Rei.

O Brasileirão começa já no dia 28 ou 29 de janeiro. Na primeira rodada, o Corinthians enfrenta o Bahia, em Itaquera. A data e o horário exatos ainda não foram definidos pela CBF.

Já a sonhada Libertadores terá início para o Corinthians somente no dia 8 de abril. O sorteio que definirá os grupos deve ocorrer no dia 18 de março. A jornada corintiana pela defesa do título da Copa do Brasil começa somente em 22 de abril.

Jogos do Corinthians em janeiro de 2026:

11/01 - 16h - Ponte Preta - Neo Química Arena - Paulistão

15/01 - 19h30 - Red Bull Bragantino - Estádio Cícero de Souza Marques - Paulistão

18/01 - 16h - São Paulo - Neo Química Arena - Paulistão

22/01 - 19h30 - Santos - Vila Belmiro - Paulistão

24/01 - Horário indefinido - Flamengo - Local indefinido - Supercopa Rei

25/01* - 20h30 - Velo Clube - Estádio Benito Castellano - Paulistão

28 ou 29/01 - Horário indefinido - Bahia - Neo Química Arena - Brasileirão

*Partida deve ter data alterada pela FPF