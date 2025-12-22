Quais grupos Palmeiras e Corinthians podem pegar na Libertadores? Confira

O Corinthians assegurou uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América depois de conquistar a Copa do Brasil. O time alvinegro entra no pote 2 do sorteio das chaves. A fase preliminar da Libertadores terá início em fevereiro do ano que vem. O sorteio dos grupos ocorrerá no mês de março.

Times brasileiros não podem cair no mesmo grupo da Libertadores, a menos que uma equipe venha da fase prévia. Bahia e Botafogo irão disputar a etapa preliminar da competição.

O Corinthians pode pegar um "grupo da morte", por exemplo, com Boca Juniors-ARG, Junior de Barranquilla-COL e Botafogo. Um grupo teoricamente mais tranquilo poderia ter: Nacional-URU, Coquimbo Unido-CHI e Universidad Central-VEN.

O Palmeiras, por sua vez, é cabeça de chave da Libertadores e está no pote 1. Um grupo complicado para a equipe alviverde teria: Estudiantes-ARG, Junior de Barranquilla-COL e Bahia.

Por outro lado, o Palmeiras pode ter um grupo formado por: Bolívar-BOL, Deportivo La Guaira-VEN e Platense-ARG. Os times que se classificarem na fase preliminar irão integrar o pote 4 do sorteio.

Os outros times brasileiros classificados para a Libertadores são: Flamengo, Fluminense, Cruzeiro e Mirassol.

Veja os potes do sorteio da Libertadores:

Pote 1

Fluminense

Flamengo

Palmeiras

Boca Juniors

Peñarol

Nacional

LDU

Independiente del Valle

Pote 2

Libertad

Estudiantes

Cerro Porteño

Lanús

Corinthians

Bolívar

Cruzeiro

Universitário

Pote 3

Junior Barranquilla

Universidad Católica

Rosario Central

Santa Fe

Always Ready

Coquimbo Unido

Deportivo La Guaira

Cusco

Pote 4

Universidad Central

Platense

Independiente Rivadavia

Mirassol

Equipe da pré-Libertadores 1

Equipe da pré-Libertadores 2

Equipe da pré-Libertadores 3

Equipe da pré-Libertadores 4