Entenda o imbróglio que atrasa a renovação de Filipe Luís com o Flamengo

Flamengo e Filipe Luís devem anunciar renovação em breve. A negociação, contudo, tem sido longa. Tudo precisa estar certo até o fim do ano, já que o contrato atual se encerra em 31 de dezembro.

A procura do Flamengo para renovar veio ainda no primeiro semestre, antes do Mundial de Clubes, quando o time apresentou bons resultados e desempenhos em campo. O técnico decidiu que focaria nos jogos. As negociações foram retomadas em Datas Fifa.

Desde então, o empresário Jorge Mendes passou a representar o treinador. Ele também é agente de Cristiano Ronaldo. Neste ponto, a questão financeira também entrou em jogo.

Filipe Luis chegou ao profissional do Flamengo em setembro de 2024. Inicialmente, ele seria interino até o fim do ano, mas o então diretor Marcos Braz corrigiu-se e confirmou que o técnico seria efetivado para 2025.

Tratava-se do primeiro trabalho profissional de Filipe Luís, que tinha sido anunciado como técnico do Sub-17 rubro-negro em janeiro. Ele ainda havia passado pelo Sub-20. Agora, porém, Filipe Luís se coloca entre os principais treinadores do continente. E quer ser valorizado como tal.

Outro feito de Filipe Luís foi ser o primeiro técnico que iniciou e terminou a temporada no comando do Flamengo desde 2011. Vanderlei Luxemburgo havia sido o último a cumprir um ano completo naquela temporada.

O Flamengo chegou a apresentar uma proposta, considerada baixa. O empresário Jorge Mendes fez uma contraoferta bem acima do valor inicial. Uma nova proposta foi colocada à mesa. Filipe Luís teria dois anos de contrato e salário mais próximo do que foi pedido.

Veio o fim da temporada. O técnico foi para a Espanha com a família. O diretor de futebol José Boto está em Portugal. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, entrou nas negociações e deve fazer uma videochamada com as partes nesta semana para selar o acordo. Outro ponto ainda em debate é a cláusula de multa rescisória e possíveis gatilhos de bônus e premiações.

Desde a chegada ao profissional como treinador, Filipe Luís foi campeão da Copa do Brasil (2024), Supercopa (2025), Carioca (2025), Libertadores (2025) e Brasileirão (2025).