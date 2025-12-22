NBA muda regras para combater fraudes em apostas sobre a saúde dos jogadores

A NBA abriu 'guerra' contra as fraudes em apostas. Uma das medidas, adotada a partir desta segunda-feira, foi obrigar as equipes que disputam a temporada da maior liga de basquete dos Estados Unidos a apresentar um relatório das lesões de seus jogadores entre as 11h e 13h do dia do jogo. Antes, era no dia anterior ao jogo. Recentemente, vários casos de fraudes foram registrados envolvendo personalidades do basquete norte-americano.

As informações de lesões fornecidas pelas equipes serão expostas no site oficial da NBA. As atualizações serão feitas no intervalo de 15 minutos e não mais em uma hora. A NBA informou às franquias de que as punições serão mais severas.

Em outubro, o nome do astro LeBron James foi citado em um caso. Damon Jones, ex-técnico e amigo do craque do Los Angeles Lakers, forneceu aos apostadores informações sobre o estado físico do "Jogador 3", que seria LeBron.

Outro caso envolve Terry Rozier, do Miami Heat, no qual teria cazado que o jogador se retiraria de uma partida mais cedo. O atleta foi punido.