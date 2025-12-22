Boxeador Esquiva Falcão sai ileso de acidente de carro no Espírito Santo

O boxeador Esquiva Falcão, medalhista de prata na Olimpíada de Londres-2012 e ex-número 1 dos pesos médios da Federação Internacional de Boxe, sofreu grave acidente de carro, nesta segunda-feira, na Rodovia do Sol, que liga Vitória, capital do Espírito Santo, ao sul do estado.

Em suas redes sociais, Esquiva, de 36 anos, afirmou ter perdido o controle do carro, uma Mercedes-Benz C180, que saiu da pista e capotou em um barranco. O automóvel, sem seguro, ficou bastante danificado, dando perda total.

"Isto aqui é um bem material. A gente trabalha e compra de novo, mas o importante é que eu estou bem, graças a Deus, livramento de Deus, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Eu perdi o controle do carro. Aí ele veio batendo, não sei como, veio batendo, e parou aqui. Não sofri um arranhão, estou bem. O carro ficou acabado, deu PT", disse o atleta em um vídeo nas redes sociais.

Esquiva lutou pela última vez em 25 de novembro, quando venceu Carmelito de Jesus, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Ele soma 32 vitórias (21 nocautes) e duas derrotas. Em 2023, o brasileiro disputou o cinturão mundial da FIB, mas perdeu para o alemão Vincenzo Gualtieri, por pontos.