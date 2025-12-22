Dois anos após ficar tetraplégico, astro do judô volta a dar aulas no Japão

Apontado por muitos especialistas como o melhor judoca de todos os tempos, o japonês Yasuhiro Yamashita, de 68 anos, anunciou em entrevista coletiva o seu retorno a Universidade de Tokai. Desde 2023, o astro das artes marciais está tetraplégico após sofrer um acidente. Ele ainda tem esperanças de recuperar os movimentos nos braços e nas pernas.

Yamashita foi tricampeão mundial e medalha de ouro na Olimpíada de Los Angeles-1984, quando venceu a luta final apesar de uma lesão na panturrilha direita.

O judoca se aposentou em 1985, quando foi trabalhar na Federação Internacional de Judô e na Federalão Japonesa. Este no Brasil em 2007, comandando a seleção de seu país durante a disputa do Mundial no Rio de Janeiro.

Yamashita ostentou um recorde de 203 lutas sem derrota - apenas sete empates -, o que o ajudou a conquistar o Prêmio Nacional de Honra Japonês.