Quem é Yuri Alves, joia que brilhou no Atlético-GO e acabou 'barrado' no Palmeiras

O Palmeiras tinha encaminhada a contratação do atacante Yuri Alves, de apenas 19 anos. O atleta é considerado uma das grandes promessas do Atlético-GO. Dada praticamente como certo, o negócio não será fechado.

O jogador iria chegar ao clube alviverde pelo empréstimo de uma temporada, com opção de compra. Inicialmente, Yuri Alves ficaria na equipe Sub-20 do Palmeiras.

Yuri Alves fez toda a base no futebol no Atlético-GO. Ele estreou no time principal neste ano de 2025. O atacante contabiliza 22 partidas pela equipe goiana, sendo 18 delas na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador balançou a rede em uma oportunidade.

O atacante tem um estilo agressivo. Nos compromissos pelo Atlético-GO, foi o segundo jogador com mais dribles (10), e o terceiro com mais finalizações (32 arremates).

O jovem foi campeão em todas as categorias de base do Atlético-GO, começando pelo sub-13 até chegar ao sub-20, onde estava no início desta temporada de 2025.

O negócio envolvendo Yuri Alves seria semelhante ao que o Palmeiras fez com o Goiás por Larson. O meia jogou pelo Sub-20 e foi utilizado posteriormente pelo técnico Abel Ferreira no profissional.