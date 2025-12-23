Reforços de um perfil diferente

O Flamengo mudou sua filosofia de busca por contratações desde a chegada do diretor de futebol José Boto, com os acertos com Jorginho, Saúl, Samuel Lino, Juninho, Carrascal e Emerson Royal. Todos atuavam no futebol europeu, e não é uma coincidência, como explicou o português, que não vê nomes do futebol sul-americano preparados para jogar no Fla.

"O mercado sul-americano é, neste momento, pequeno comparado à realidade do Flamengo e para a cultura do clube. Não quer dizer que não haja jogador na Argentina ou em outros países com potencial, mas no Flamengo você tem que trazer jogadores prontos para jogar", afirmou Boto em entrevista ao podcast português No principio era a Bola.