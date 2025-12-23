Diniz vê 'defeito' em Robert Renan

Emprestado até julho de 2026, o zagueiro Robert Renan, de 22 anos, é visto como um atleta de altíssimo potencial pelo Vasco. Fernando Diniz citou as qualidades do defensor e admitiu que ele precisa melhorar em alguns fundamentos para conseguir ter mais sucesso.

"Se o Robert Renan fosse muito bem no confronto direto, ele estaria no Barcelona. Ele está aqui justamente para a gente ajudar ele a corrigir. Com a bola, ele é muito bom, de um nível top. Isso é uma deficiência que o Robert tem e vai corrigindo. Ele teve oscilações durante o ano. Mas se pegar esses dois jogos contra o Corinthians, foi muito bem. Não perdeu quase confrontos diretos", disse.