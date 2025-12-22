Anthony Joshua paga US$ 44 milhões de impostos após vitória sobre Jake Paul

O boxeador britânico Anthony Joshua teve de pagar impostos de US$ 44 milhões para o Reino Unidos e Estados Unidos dos US$ 92 milhões ganhos, após a vitória por nocaute no sexto assalto de sexta-feira, sobre o americano Jake Paul, em Miami.

O peso pesado venceu o adversário, após aplicar um forte direto de direita, que causou dupla fratura na mandíbula. Paul foi operado, teve implantado duas placas de titânio e perdeu quatro dentes. Ele deverá ficar afastado dos ringues por seis meses.

Já Joshua deve voltar a lutar em abril em um combate que servirá de preparação para o duelo tão esperado contra o compatriota e ex-campeão mundial Tyson Fury, provavelmente na Arábia Saudita.

Joshua, de 36 anos, foi medalha de ouro na Olimpíada de Londres-2012, o britânico. Como profissional, o lutador soma 29 vitórias (26 nocautes) e quatro derrotas.