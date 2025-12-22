David Neres vira protagonista e faz Napoli não sentir falta de Kvaratskhelia

David Neres é o nome do título do Napoli na Supercopa da Itália, nesta segunfa-feira, na Arábia Saudita. O brasileiro fez um gol da vitória sobre o Milan na semifinal e os dois no triunfo sobre o Bologna na final. Um ano e meio depois da chegada ao time italiano, o jogador ex-São Paulo se firma como um líder do time.

Isso vem após a saída de Khvicha Kvaratskhelia. O georgiano foi negociado com o Paris Saint-Germain em janeiro de 2025. Ainda antes, em dezembro, Neres assumiu a titularidade após lesão do companheiro.

Com mais oportunidades, o ex-são-paulino fechou a temporada passada somando 30 jogos. Até a metade da atual, já são 22. O número de gols é o dobro (seis), e ele tem apenas uma assistência a menos em relação ao ano anterior (quatro).

"Estou muito feliz com o resultado da noite, com os dois gols, mas principalmente porque conquistamos o troféu. É um sucesso maravilhoso que a equipe mereceu", disse o brasileiro após a vitória na final da Supercopa da Itália.

"Essas vitórias nos ajudam a seguir em frente com confiança. Temos um grupo competitivo que pode se sair bem em todas as competições e alcançar grandes objetivos", concluiu.

O brilho de David Neres encanta os italianos. O jornal Gazzetta Dello Sport fez referência a Pelé para elogiar o jogador. "Quem cresceu assistindo à ginga de Pelé consegue dançar em qualquer lugar, até no deserto, no topo de uma duna, equilibrando um troféu. David Neres mostra seu estilo brasileiro de jogar com a bola e dá ao Napoli a Supercopa", escreveu.

O brasileiro não contou apenas com a simples saída de Kvaratskhelia para ganhar espaço. Ele precisou superar lesões. No primeiro semestre de 2025, David Neres chegou a somar 59 dias sem poder jogar.

O desempenho no retorno faz com que ele seja comparado também a grandes ídolos do Napoli. "Se sua primeira jogada mágica foi um 'chute de fora da área' à la Insigne, ele selou a vitória definitivamente com um toque suave e preciso, à la Careca em Stuttgart, na noite da Copa da UEFA", em referência ao título de 1988/89, com o trio Careca, Alemão e Maradona.

Outro veículo italiano, o Corriere della Sera, preferiu a analogia com artistas famosos. "Duas pinceladas, como as de um artista: a primeira ampla e vibrante, a segunda curta e delicada. Um pouco de Van Gogh, um pouco de Monet. Você decide. O fato é que ele pinta uma obra-prima", escreveu o periódico.

De todos os italianos, David Neres espera provocar um em específico: Carlo Ancelotti. A última vez que o meia foi convocado para a seleção brasileira foi em outubro de 2023, nas Eliminatórias, para duelos contra Venezuela e Uruguai. Ele jogou apenas por 17 minutos.

Pela seleção, ele tem oito jogos, um gol e uma assistência. Ancelotti fará ainda uma convocação antes de selecionar os jogadores que irão à Copa do Mundo. Será em março, para os amistosos contra França e Croácia.