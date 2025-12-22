Hugo Souza revela proposta de prêmio pelo título da diretoria maior que a prevista pelo elenco

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, revelou, nesta segunda-feira em entrevista ao Podpah, que a proposta de premiação pelo título da diretoria foi maior que a prevista pelo elenco. O meio-campista Raniele disse que os jogadores festejaram o acordo com um 'poropopó' dentro da sala da presidência.

"Chegamos na sala do presidente e fomos direto ao assunto. Dissemos que sabíamos da situação do clube, que não queríamos atrapalhar, mas queríamos o que era nosso por direito. Beleza, o presidente meteu aqui: 'A gente estava pensando em tanto'. Só que este tanto já era mais do que a gente imaginou", disse o jogador, sorrindo.

"Olhei para a cara do Maycon e disse 'vamos, c...', disse o goleiro. "Dali a pouco, a gente chorou, chorou...e conseguimos chegar em um valor legal. Aí eu pensei 'vamos sair logo da sala, antes que ele (presidente) mude de ideia. Mano isso aqui está bom demais para ser verdade'".

O volante Raniele, que participou da entrevista, juntamente com os laterais Matheuzinho e Bidu, lembrou que os jogadores presentes à reunião comemoraram o acerto da premiação com um 'poropopó' dentro da sala da presidência.

Matheuzinho disse também que os jogadores iriam pegar uma parte da premiação para distribuir para todos os funcionários do CT de treinamento. "Eles merecem muito.", disse o lateral.