Contratação mais cara do Liverpool, Isak sofre grave lesão e preocupa clube e a Suécia

Arne Slot estava bastante preocupado na coletiva desta terça-feira. E não era relacionado ao jogo do Liverpool com o Wolverhampton, no sábado. O treinador mostrou-se frustrado com a grave lesão do centroavante Alexander Isak, contratação mais cara da Premier League (investimento de quase R$ 1 bilhão), que pode perder a temporada após fratura e cirurgia na fíbula.

O jogador levou uma dura entrada de Van de Ven na vitória por 2 a 1 sobre o Tottenham, no sábado, fraturou a fíbula esquerda - passou por cirurgia nesta segunda - e vai parar por alguns meses, correndo até o risco de desfalcar a Suécia na repescagem para a Copa do Mundo. O jogo ocorre no dia 26 de março contra a Ucrânia.

Mesmo reticente, Slot ainda tentou manter as esperanças de contar com seu goleador na reta final da temporada, hoje algo pouco provável. "Não será uma recuperação longa, mas vai durar alguns meses. Mas isso é uma grande, grande, grande decepção para ele e para nós também", lamentou o comandante, ressaltando que seu camisa 9 começava a entrar no ritmo que fez o Liverpool desembolsar 150 milhões de euros (R$ 954 milhões na época) por sua contratação.

Por diversas vezes passando a mão no rosto e incomodado com a perda - já não tem Gakpo, machucado, e Salah, na Copa Africana das Nações - o treinador optou por manter as esperanças de uma volta do sueco na reta final da temporada.

"Precisamos ter confiança de que ele ainda poderá desempenhar um papel importante na reta final da temporada", disse um incrédulo Slot. "E sou esperançoso", seguiu, explicando que Isak demorou a se adaptar por causa da falta de pré-temporada no Liverpool.

"Quase não tivemos tempo para treinar, então sempre soubemos que ele precisaria de tempo e agora que estava demonstrando o futebol da temporada passada, tem o azar de se lesionar. Todos vimos com o gol dele contra o West Ham e com esse diante do Tottenham, que ele está se aproximando cada vez mais do jogador que era no Newcastle."