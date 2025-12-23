Aníbal Moreno troca Palmeiras pelo River Plate para jogar e ganha a concorrência de Fausto Vera

O volante Aníbal Moreno caiu em descrédito com a torcida do Palmeiras após ser expulso diante do Corinthians na Copa do Brasil. Sem espaço no clube, ele acertou a ida ao River Plate para jogar mais e definiu o acordo como "a coisa certa". Só não esperava ganhar uma concorrência vinda do Brasil. O Atlético-MG finalizou as negociações e oficializou a ida de Fausto Vera para o clube de Buenos Aires por empréstimo.
"O Galo informa que acertou o empréstimo com opção de compra do meio-campista Fausto Vera, ao River Plate, até 31 de dezembro de 2026. Boa sorte no novo desafio, hermano!", oficializou o clube mineiro.
O River Plate já dava a negociação como acertada desde a semana passada e oficializou o argentino de 25 anos na sexta-feira, mas ainda havia a pendência sobre valores e a maneira do empréstimo, o que foi fechado neste início de semana.
Reformulando o elenco para o técnico Marcelo Galhardo, o River Plate começará o ano com uma briga Palmeiras x Corinthians por vaga de primeiro volante. Aníbal estava no clube paulista e Fausto Vera iniciou sua passagem em s0lo brasileiro defendendo as cores do clube alvinegro antes de se transferir para o Atlético-MG.
Gallardo ganha dois volantes de força na marcação e com idades semelhantes, já que Aníbal Moreno é apenas um ano mais velho que Fausto Vera, de volta a seu país após quatro anos. O treinador não adiantou o que espera da dupla, nem se podem ser escalados lado a lado.