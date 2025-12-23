Uruguaio e jovem português são principais concorrentes de Endrick por vaga de titular no Lyon

O Real Madrid anunciou oficialmente nesta terça-feira, 23, o empréstimo do atacante Endrick ao Lyon. O atleta ficará no time francês até o final da temporada europeia.
Endrick teve pouco espaço no Real Madrid desde a chegada do técnico Xabi Alonso. De acordo com apuração do Estadão, o contrato com o Lyon prevê que o jogador atue ao menos 25 partidas como titular.
O atleta tem vínculo com o Real Madrid até 2030. Apesar do empréstimo, o clube espanhol não pretende negociar o atacante de maneira definitiva. Assim, o vínculo com o Lyon não tem opção de compra.
No time francês, Endrick terá como principais concorrentes no ataque o uruguaio Martin Satriano, de 24 anos, e o jovem português Afonso Moreira, de 20 anos.
Satriano, que atua como referência no setor ofensivo, fez 17 jogos na atual temporada na Europa, com três gols marcados e uma assistência. O uruguaio pertence ao Lens e está emprestado ao Lyon. Ele tem passagens por Inter de Milão, Brest e Empoli.
Já Afonso Moreira contabiliza 19 duelos pelo Lyon na temporada, com quatro gols marcados e cinco assistências. Ele joga pelos lados do campo, sendo considerado um ponta promissor.
O técnico do Lyon, o português Paulo Fonseca, ainda costuma escalar o tcheco Pavel Šulc e o francês Tolisso, meias de origem, no ataque da equipe. Outro concorrente de Endrick, o belga Malick Fofana, de 20 anos, está se recuperando de lesão no tornozelo.
Rachid Ghezzal, Alejandro Gomes, Adil Hamdani, Enzo Molebe, Ernest Nuamah e Rémi Himbert são outros atacantes que fazem parte do elenco da equipe.
O Lyon está na quinta posição no Campeonato Francês, dez pontos atrás do líder Lens. Na Europa League, o Lyon faz grande campanha, ocupando a primeira posição na tabela da competição continental.