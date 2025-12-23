Fluminense paga R$ 22 milhões ao Mirassol por Jemmes para substituir Thiago Silva

Para suprir a saída do experiente zagueiro Thiago Silva, que rescindiu na semana passada e deve acertar com o Porto-POR, o Fluminense já tem uma peça de reposição. Trata-se do zagueiro Jemmes, de 25 anos, um dos destaques do Mirassol no último Campeonato Brasileiro.

O clube carioca vai pagar perto de 4 milhões de dólares - perto de R$ 22 milhões - ao clube paulista por 70% dos direitos do jogador, que vai assinar um contrato com duração de cinco anos - até 2030. O negócio deve ser oficializado pelos clubes nesta terça-feira, inclusive com troca de documentos.

Além de ter ficado sem Tiago Silva, o clube carioca também perdeu Manoel e Thiago Santos. Isso fez a diretoria priorizar o acerto com a direção do Mirassol, que pediu 5 milhões de dólares, algo perto de R$ 32 milhões. Mas reduziu o valor, aceitando receber R$ 22 milhões de forma parcelada.

O Fluminense também se preocupou com o interesse de outros clubes pelo jogador. Havia uma proposta do Charlotte FC, dos Estados Unidos, de 2,5 milhões de dólares - algo próximo de R$ 13 milhões.

O São Paulo também tinha manifestado interessado em Jemmes, mas não conseguiu formalizar uma proposta financeira, admitindo apenas envolver alguns jogadores na transação.

Os dirigentes do Mirassol, mais uma vez, se mostraram hábeis, porque recentemente, no início de dezembro, exerceram a preferência para adquirir 60% dos direitos do zagueiro por R$ 4 milhões junto ao Capivariano-SP e Vila Nova-GO. Na prática estão assegurando ao clube do interior um lucro de R$ 18 milhões.

Jammes Bruno Ribeiro da Silva nasceu em Rosário Oeste, no interior do Mato Grosso, em 2020 (9 de abril). Mas ainda criança mudou-se para Monte Alto-SP. Lá, como atacante, defendeu o Monte Altense nos Jogos da Juventude, de 2018.

Como profissional ele começou, já como zagueiro, no Taquaritinga, indo depois para União Suzano, Rio Branco e Capivariano, que em 2026 volta a disputar o Paulistão.Passou depois por Athletic-MG e Vila Nova-GO, onde se destacou dentro da Série B do brasileiro, antes de chegar ao Mirassol em 2025.

Em um time que surpreendeu pelo jogo coletivo e chegou em quatro lugar no Brasileirão em seu ano de estreia, Jemmes apareceu como zagueiro esquerdo, mesmo sendo apenas destro. Mas desde o início ele se mostrou eclético, afinal, começou a jogar futebol como atacante, aproveitando sua estatura elevada. Atualmente ele mede 1,87 e pesa 73 quilos.

Dono de boa impulsão se destaca no jogo aéreo, mas apresenta boas qualidades técnicas, além de ser rápido. Estas qualidades completam o perfil do quese chama hoje em dia de um 'zagueiro moderno'.

O zagueiro só esteve fora do jogo contra o Vitória, na 36ª rodada, porque estava suspenso. Também perdeu alguns minutos diante do Sport, na penúltima rodada, e na partida final, diante do já campeão Flamengo, acabou substituído no intervalo. Foram 3.274 minutos, sendo o jogador de linha que mais atuou na competição. Ficou atrás apenas dos goleiros Fábio, do Fluminense, e Gabriel Brazão, do Santos, que participaram dos 38 jogos de seus times.