Corinthians ultrapassa Palmeiras e São Paulo e assume 2ª lugar do ranking da CBF; Flamengo é 1º

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira a atualização do seu ranking nacional de clubes, que é utilizado para definição de potes nos sorteios referentes à Copa do Brasil.
O Flamengo sustentou a primeira colocação após o título do Brasileirão de 2025. O Corinthians, vencedor da Copa do Brasil, deixou os rivais Palmeiras e São Paulo para trás e saltou para a vice-liderança. Os clubes alviverde e tricolor aparecem em terceiro e quinto lugar, respectivamente. O Santos, por sua vez, é apenas o 16º colocado.
O ranking de clubes da CBF leva em consideração o desempenho dos últimos cinco anos dos times das quatro divisões nacionais e da Copa do Brasil, atribuindo pontos a cada posição ou fase alcançada, em um sistema de pesos, em que os resultados mais recentes valem mais.
Entre os primeiros colocados, quem teve o maior salto foi o Cruzeiro, terceiro colocado no Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil. O time celeste saiu da 19ª posição e agora é o 11º colocado. O Mirassol, após sua estreia na Série A, conquistou nove posições e assumiu o 28º lugar.
VEJA O TOP-30 DO RANKING NACIONAL DE CLUBES DA CBF ATUALIZADO
1)Flamengo - 16.314 pontos
2)Corinthians - 14.930
3)Palmeiras - 13.860
4)Atlético-MG - 13.696
5)São Paulo - 13.556
6)Fluminense - 13.006
7)Botafogo - 12.834
8)Athletico-PR - 12.656
9)Bahia - 12.632
10)Vasco - 11.330
11)Cruzeiro - 11.010
12)Grêmio - 10.636
13)Fortaleza - 10.382
14)Internacional - 10.014
15)Red Bull Bragantino - 9.802
16)Santos - 8.852
17)Juventude - 8.426
18)Atlético Goianiense - 7.476
19)América-MG - 7.429
20)Vitória - 7.205
21)Ceará - 7.122
22)Cuiabá - 6.746
23)Goiás - 6.463
24_Coritiba - 6.381
25)Sport - 6.340
26)CRB - 6.150
27)Criciúma - 6.090
28)Mirassol - 5.537
29)Vila Nova - 4.750
30)Operário de Ponta Grossa - 4.525