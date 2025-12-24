Corinthians ultrapassa Palmeiras e São Paulo e assume 2ª lugar do ranking da CBF; Flamengo é 1º

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira a atualização do seu ranking nacional de clubes, que é utilizado para definição de potes nos sorteios referentes à Copa do Brasil.

O Flamengo sustentou a primeira colocação após o título do Brasileirão de 2025. O Corinthians, vencedor da Copa do Brasil, deixou os rivais Palmeiras e São Paulo para trás e saltou para a vice-liderança. Os clubes alviverde e tricolor aparecem em terceiro e quinto lugar, respectivamente. O Santos, por sua vez, é apenas o 16º colocado.

O ranking de clubes da CBF leva em consideração o desempenho dos últimos cinco anos dos times das quatro divisões nacionais e da Copa do Brasil, atribuindo pontos a cada posição ou fase alcançada, em um sistema de pesos, em que os resultados mais recentes valem mais.

Entre os primeiros colocados, quem teve o maior salto foi o Cruzeiro, terceiro colocado no Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil. O time celeste saiu da 19ª posição e agora é o 11º colocado. O Mirassol, após sua estreia na Série A, conquistou nove posições e assumiu o 28º lugar.

VEJA O TOP-30 DO RANKING NACIONAL DE CLUBES DA CBF ATUALIZADO

1)Flamengo - 16.314 pontos

2)Corinthians - 14.930

3)Palmeiras - 13.860

4)Atlético-MG - 13.696

5)São Paulo - 13.556

6)Fluminense - 13.006

7)Botafogo - 12.834

8)Athletico-PR - 12.656

9)Bahia - 12.632

10)Vasco - 11.330

11)Cruzeiro - 11.010

12)Grêmio - 10.636

13)Fortaleza - 10.382

14)Internacional - 10.014

15)Red Bull Bragantino - 9.802

16)Santos - 8.852

17)Juventude - 8.426

18)Atlético Goianiense - 7.476

19)América-MG - 7.429

20)Vitória - 7.205

21)Ceará - 7.122

22)Cuiabá - 6.746

23)Goiás - 6.463

24_Coritiba - 6.381

25)Sport - 6.340

26)CRB - 6.150

27)Criciúma - 6.090

28)Mirassol - 5.537

29)Vila Nova - 4.750

30)Operário de Ponta Grossa - 4.525