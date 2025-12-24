Globo repudia ataque do presidente do Flamengo a comentarista da emissora

Durante um evento de apresentação dos resultados financeiros do Flamengo em 2025, na terça-feira, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, atacou com ofensas pessoais uma jornalista da Globo que fez críticas à forma como a gestão tratava o futebol feminino.

"Quais são os fatos: audiência crescente (do futebol feminino). Se compara com o futebol masculino? Não, mas não pode ser essa diferença. A TV fica com os lucros do pacote de marketing e não distribuiu aos clubes", iniciou o mandatário, antes de proferir a ofensa.

"Tem lá a 'nariguda da Globo' que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol, que não estimula... dá vontade de falar: 'Filha, convence a sua empresa a colocar R$ 10 milhões, R$ 20 milhões por ano em direito de transmissão que a coisa fica melhor. Pau que dá em João tem de bater em Maria também", afirmou o mandatário rubro-negro, sem citar o nome da jornalista.

Em comunicado publicado em uma matéria do site ge, a emissora carioca se manifestou sobre a fala de Bap. "A Globo repudia o ataque gratuito e misógino do dirigente do Flamengo a uma de suas profissionais e reitera seu profundo respeito às mulheres e a opiniões críticas que não ofendam nem insultem quem quer que seja."

De acordo com manifestações nas redes sociais, a ofensa seria direcionada à jornalista Renata Mendonça, comentarista da Globo com forte experiência na cobertura do futebol feminino. Ela fez críticas há alguns meses à estrutura que o Flamengo oferece às jogadoras do time profissional.