Phoenix Suns impõe a segunda derrota consecutiva para o Los Angeles Lakers na NBA

Dillon Brooks marcou 25 pontos, Devin Booker adicionou 21 e o Phoenix Suns abriu vantagem no segundo tempo para vencer o Los Angeles Lakers por 132 a 108 na rodada de terça-feira à noite da NBA.

Os Lakers jogaram sem o astro Luka Doncic, que ficou fora devido a uma contusão na perna. A equipe contou com o retorno de Austin Reaves, que perdeu os últimos três jogos por causa de uma distensão na panturrilha esquerda.

Reaves terminou com 17 pontos, acertando 6 de 11 arremessos, vindo do banco, enquanto LeBron James liderou os Lakers com 23 pontos. Foi a segunda derrota do time de Los Angeles.

Os Suns - que venceram duas das três partidas contra os Lakers nesta temporada - lideravam por 10 pontos no intervalo e rapidamente ampliaram a vantagem para 99 a 72 no meio do terceiro quarto. Eles entraram no último quarto com uma vantagem de 112 a 86, depois de marcarem 45 pontos no terceiro período, com 16 de 22 arremessos convertidos (72,7%). Brooks marcou 12 pontos no terceiro quarto decisivo e converteu 10 de 15 arremessos de quadra, incluindo 3 de 6 de três pontos. O jogador de 29 anos chegou à partida com uma média de 21,7 pontos, a maior de sua carreira.

Todos os cinco titulares do Suns marcaram dois dígitos. Mark Williams fez 18 pontos e pegou nove rebotes, enquanto Collin Gillespie marcou 16. Booker contribuiu com 11 assistências.

O Phoenix foi para o intervalo com uma vantagem de 67 a 57. Brooks e Booker marcaram 13 pontos cada para os Suns, que teve um aproveitamento de 60% nos arremessos de quadra antes do intervalo. James fez 18 pontos para os Lakers.

A NBA não tem rodada na véspera do Natal e retorna com cinco partidas na quinta-feira.

Confira os resultados desta terça-feira:

Philadelphia 76ers 106 x 114 Brooklyn Nets

Charlotte Hornets 126 x 109 Washington Wizards

Miami Heat 91 x 112 Toronto Raptors

Cleveland Cavaliers 141 x 118 New Orleans Pelicans

Indiana Pacers 94 x 111 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 123 x 126 Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves 115 x 104 New York Knicks

Dallas Mavericks 131 x 130 Denver Nuggets

San Antonio Spurs 130 x 110 Oklahoma City Thunder

Utah Jazz 128 x 137 Memphis Grizzlies

Phoenix Suns 132 x 108 Los Angeles Lakers

Sacramento Kings 127 x 136 Detroit Pistons

Portland Trail Blazers 106 x 110 Orlando Magic

Los Angeles Clippers 128 x 108 Houston Rockets