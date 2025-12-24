Morre Masashi 'Jumbo' Ozaki, astro do golpe japonês, aos 78 anos

Com grande tradição, o golfe japonês lamentou nesta quarta-feira a morte de seu maior expoente. Masashi "Jumbo" Ozaki, cujas 113 vitórias em torneios internacionais foram o maior número entre os jogadores japoneses, morreu em seu país natal, após uma batalha contra o câncer de cólon, informou o Japan Golf Tour. Ele tinha 78 anos.

Ozaki era reverenciado no Japão, um jogador de tacadas longas e estilo refinado, que conquistou 94 vitórias ao longo de 29 anos no Japan Golf Tour, a última delas no ANA Open de 2002, quando tinha 55 anos.

Ele alcançou o 5º lugar no ranking mundial em 1996, aos 49 anos. Ozaki muitas vezes era subestimado por nunca ter vencido fora do Japão, com exceção do Campeonato PGA da Nova Zelândia. Ele foi introduzido no Hall da Fama do Golfe Mundial em 2011.

"Ele é uma figura indispensável e única para se discutir o golfe masculino, tanto agora quanto no futuro", disse o circuito em uma publicação nas redes sociais.

Ozaki competiu em 49 torneios Major, sendo seu melhor resultado o Aberto dos Estados Unidos de 1989, em Oak Hill, quando terminou três tacadas atrás de Curtis Strange. Ele jogou o Masters pela 19ª e última vez em 2000, aos 53 anos, ficando em 28º lugar.

Isao Aoki foi o primeiro jogador japonês a entrar para o Hall da Fama do Golfe Mundial, e Hideki Matsuyama se tornou o primeiro a vencer um Major, no Masters de 2021. Ambos foram inspirados de alguma forma por Ozaki, o pioneiro em uma nação agora obcecada por golfe.

Ozaki venceu o Aberto do Japão cinco vezes e o Campeonato Japonês da PGA seis vezes. Ele liderou a lista de ganhos do Japan Golf Tour por um recorde de 12 vezes, incluindo cinco consecutivas de 1994 a 1998. Ele conquistou seu último título em 2002, aos 55 anos.

Quando foi introduzido no Hall da Fama, Ozaki disse que seu único arrependimento era não ter jogado mais fora do Japão. "Mas dediquei minha vida ao golfe japonês e sou extremamente grato pelos eleitores terem me considerado merecedor desta honra", disse ele após sua eleição. Ele recebeu 50% dos votos na categoria Internacional.

Ozaki era visto como o Arnold Palmer do golfe no Japão, com seu swing poderoso, carisma e senso de estilo, frequentemente vestindo camisas de seda e calças largas. E sua habilidade não se limitava apenas ao golfe. Ele tocava guitarra e teve três músicas que chegaram às paradas de sucesso no Japão, de acordo com o Hall da Fama.

Seu primeiro amor foi o beisebol, e ele passou três anos jogando profissionalmente antes de se dedicar ao golfe. Isso ficou evidente quando Ryo Ishikawa, que conquistou seu primeiro título no Japan Golf Tour aos 15 anos, falou sobre a influência de Ozaki. Ishikawa disse que visitava Ozaki cerca de 10 vezes por ano para pedir conselhos.

"Jumbo costumava jogar beisebol, então ele sempre tentava me ensinar a fazer a ligação entre o arremesso ou a rebatida e o golfe", disse Ishikawa em uma entrevista de 2010. "Jumbo queria que eu batesse na bola para longe."

Ozaki viajava com uma comitiva quando jogava fora do Japão nos torneios Major, geralmente alugando uma casa e levando um chef de sushi para que sua equipe se sentisse em casa. Ele tinha dois irmãos mais novos que também jogaram no circuito profissional, Naomichi (Joe) e Tateo (Jet).

Ozaki jogou na Presidents Cup de 1996, fazendo dupla com Vijay Singh para derrotar a dupla americana Fred Couples e Davis Love III. Ele se classificou para a equipe de 1998, mas decidiu não ir para a Austrália, e seu irmão Joe jogou em seu lugar.