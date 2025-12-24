Palmeiras, São Paulo e Atlético-MG: veja as alfinetadas de Bap a rivais em reunião do Flamengo

Não foi apenas das glórias do Flamengo, como a receita recorde de R$ 2,1 bilhões, que o presidente Luiz Eduardo Baptista falou na reunião da noite de terça-feira. Além de ofender uma jornalista, Bap ainda alfinetou outros clubes brasileiros.

A indireta para Palmeiras e Atlético-MG veio "em uma só tacada". O dirigente reclamou da rede instalada em frente ao setor visitante, tanto no Allianz Parque quanto na Arena MRV.

"Nós estamos fazendo um camarote da presidência (no Maracanã), vai ser nível Santiago Bernabéu. Nós vamos fazer uma série de intervenções no Maracanã. Nós vamos ter aquela rede, que em alguns lugares a gente recebe, aquela rede super amistosa que tem no campo do Atlético-MG e do Palmeiras. Nós seremos absolutamente recíprocos", falou.

"Você recebe a gente com aquela m**** de rede, vai ter uma rede mais fechada e pior no Maracanã, certo?", disse sob aplausos. "Quem tratar bem o Flamengo, será tratado bem quando vier jogar aqui. Atacou uma pedra na gente, a gente 'taca' uma montanha quando você vier aqui. Esse vai ser o nível", completou.

Sobrou ainda para o São Paulo. Em crise dentro e fora de campo, o clube paulista abraçou o apelido de "Soberano' nos anos de glórias nacionais e internacionais. Para Bap, isso fez com que o clube tenha "parado no tempo."

Na apresentação, o presidente flamenguista mostrou pontos de atenção para "permanecer no topo". Um deles era "a ilusão do soberano".

"O que acontece quando a gente começa a ganhar tudo? Começa a colocar um salto-alto, achar que é melhor, pode muito. Tem a ilusão do soberano, clubes que pararam no tempo achando ser inalcançáveis. Vivemos isso e não está longe, é um caso de menos de 20 anos atrás", disse Bap.

O evento ainda foi marcado por ofensas pessoais de Bap uma jornalista da Globo que fez críticas à forma como a gestão tratava o futebol feminino. Em comunicado publicado em uma matéria do site ge, a emissora carioca se manifestou sobre a fala de Bap.

"A Globo repudia o ataque gratuito e misógino do dirigente do Flamengo a uma de suas profissionais e reitera seu profundo respeito às mulheres e a opiniões críticas que não ofendam nem insultem quem quer que seja."