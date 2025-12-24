Renan Lodi quer voltar ao Brasil, tem acordo com Atlético-MG, mas depende de exames médicos

O Atlético-MG revelou, nesta quarta-feira, em uma nota em suas redes sociais, a negociação com lateral-esquerdo Renan Lodi, mas espera a realização de exames médicos para fechar a contratação do atleta. O contrato previsto é de cinco ano.

"O Galo comunica que acertou todas as bases negociais para a contratação do lateral-esquerdo Renan Lodi, por cinco anos. A assinatura definitiva do contrato e o anúncio oficial ocorrerão após a realização e aprovação dos exames médicos, agendados para os próximos dias", informou o time mineiro.

O então titular Guilherme Arana está sem prestígio no clube após um 2025 abaixo do esperado que o fez perder espaço até na seleção brasileira - chegou a ser reserva de Caio Paulista em alguns jogos - e deve se transferir. O jogador, que teve problemas de contusão, negocia com o Fluminense.

Renan Lodi, de 27 anos, começou a carreira no Athletico-PR e se transferiu para o Atlético de Madrid em 2019. Jogou também Nottingham Forest, da Inglaterra, e Olympique de Marselha, da França, antes de se transferir para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, em 2024.