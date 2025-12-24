Presidente do Fenerbahçe é detido em Istambul após um teste antidrogas dar positivo

O presidente do Fenerbahçe foi detido em Istambul nesta quarta-feira como parte de uma investigação de drogas que se amplia na Turquia e que já envolveu figuras importantes do entretenimento e da mídia. Sadettin Saran, que possui dupla cidadania turca e americana, foi detido poucas horas depois de exames detectarem traços de narcóticos em amostras de seu cabelo, segundo a emissora estatal TRT.

O dirigente havia sido intimado na semana passada a depor perante os promotores e foi encaminhado a um laboratório para fornecer amostras de cabelo e sangue.

Desde o início de dezembro, mais de uma dúzia de pessoas foram detidas como parte de uma investigação conduzida pela Procuradoria-Geral de Istambul. Entre elas, apresentadores de televisão, jornalistas, cantores, atores e personalidades das redes sociais. Eles enfrentam acusações que variam de produção e tráfico de drogas a facilitação da prostituição. Muitos foram submetidos a exames de sangue e cabelo para detecção de narcóticos.

Saran, natural de Denver e eleito presidente do Fenerbahçe em setembro, foi interrogado na semana passada sob suspeita de fornecer e facilitar o uso de substâncias entorpecentes. O Fenerbahçe divulgou um comunicado expressando seu apoio a Saran e assegurando aos torcedores que as operações do clube continuariam sem interrupções.

"Temos plena confiança de que nosso presidente superará este processo com o mesmo bom senso e a mesma firmeza que sempre demonstrou", afirmou o clube em comunicado à imprensa. "Nosso presidente, Sr. Sadettin Saran, deixará esses dias para trás e continuará trabalhando com determinação pelo nosso clube."

Nesta quarta-feira, Saran divulgou um comunicado rejeitando o resultado do teste, insistindo que nunca usou a droga em questão e prometendo solicitar formalmente um novo exame.

O ex-presidente do Fenerbahçe, Aziz Yildirim, passou mais de um ano na prisão em 2012 sob acusações de manipulação de resultados, antes de ser absolvido quando um novo julgamento concluiu que o caso anterior havia sido influenciado por juízes, promotores e policiais corruptos.

O clube também se viu envolvido em uma investigação separada sobre apostas ilegais e manipulação de resultados no futebol turco. O Fenerbahçe também possui equipes que competem em basquete, vôlei, atletismo e natação, entre outros esportes.