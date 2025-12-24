Fabinho vira alvo do Palmeiras para 'solucionar meio' que Aníbal e Emi Martínez não resolveram

Um dos principais problemas do time do Palmeiras em 2025 foi a abertura do meio de campo. Emiliano Martínez não conseguiu ser titular, mesmo diante da instabilidade de Aníbal Moreno, que foi para o River Plate.

Uma solução vista com bons olhos é a contratação de Fabinho, de 32 anos. O volante está no Al-Ittihad, que deve negociar para rescindir o contrato com o brasileiro, em um movimento de redução de gastos e apostar em jovens.

Recentemente, Fabinho foi convocado por Carlo Ancelotti para ser testado na seleção brasileira. Ele esteve no grupo que disputou a Copa do Mundo do Catar, em 2022.

São 30 jogos dele pela seleção. A primeira vez que ele foi convocado foi com Dunga em 2014, após a Copa. A estreia veio apenas no ano seguinte, jogando como lateral-direito, função também exercida por ele.

"Quero encontrar um perfil que possa se encaixar nas características de Casemiro. Temos meio-campistas muito bons, mas com perfis defensivos diferentes do Casemiro. Fabinho tem estrutura, conhecimento da posição e experiência. É um jogador que está jogando e que já jogou em um nível muito alto na Europa", disse Ancelotti após convocá-lo em novembro.

Para deixar o Al-Ittihad, porém, Fabinho terá de negociar os valores a receber até o fim do contrato, que vai até junho de 2026. O salário do jogador é apontado em 24 milhões de euros (R$ 156 milhões) por temporada.

Isso significa que Fabinho teria 12 milhões de euros (R$ 78 milhões) a receber no primeiro semestre de 2026. Depois de acertar isso com o clube saudita, seria necessário voltar à mesa de negociação, agora com o Palmeiras, para discutir os vencimentos no futebol brasileiro.

Fabinho está na terceira temporada no futebol saudita. São 84 jogos, com quatro gols e seis assistências. Antes, Fabinho teve destaque no Monaco, ajudando o clube a sair de uma fila de 17 anos na Ligue 1 e chegando até a semifnal da Champions League de 2016/17.