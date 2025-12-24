Zidane vê boa atuação do filho pela Argélia contra Sudão na disputa da Copa Africana de Nações

O lendário francês Zinedine Zidane assistiu, neste quarta-feira, a boa atuação do filho, Luca Zidane, na estreia da Argélia na Copa Africana de Nações, com uma vitória por 3 a 0 sobre o Sudão. Riyad Mahrez marcou duas vezes e Ibrahim Maza, de 20 anos, fez seu primeiro gol pela seleção argelina, uma das favoritas do torneio, colocando o time na liderança do Grupo E.

Zidane, que estava no luxuoso Estádio Moulay El Hassan, em Rabat, mo Marrocos, para ver o filho, Luca Zidane, jogar como goleiro da Argélia, foi ovacionado pela torcida sempre que aparecia nos telões.

Luca Zidane escolheu representar o país do avô após receber um convite e teve a chance de brilhar devido a uma lesão de Alexandre Oukidja, que poderia ter sido o titular.

A Argélia não perdeu tempo, abrindo o placar logo aos dois minutos após uma bela jogada de Hicham Boudaoui. Zidane foi acionado pouco depois para impedir uma arrancada de Yaser Awad.

O Sudão teve que disputar todas as suas partidas das Eliminatórias fora de casa devido à guerra civil que assola o país há três anos.

Embora os argelinos demonstrassem confiança e jogassem com intensidade, as melhores chances surgiram do outro lado do campo, com Luca Zidane defendendo novamente um chute de Awad antes de Abdel Raouf chutar por cima do travessão.

Salah Adil foi expulso pouco antes do intervalo, quando a chuva começou a cair, após receber o segundo cartão amarelo por uma falta em Rayan Aït-Nouri, que ficaria cara a cara com o goleiro.

Mas a torcida argelina, que era maioria, precisou ter paciência. Mohammed Amoura cruzou com maestria de trivela para Mahrez marcar aos 15 do segundo tempo, e Baghdad Bounedjah cabeceou para Maza, que completou o placar aos 40 minutos.