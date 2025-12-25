Fabinho Soldado se despede do Corinthians e cita Stábile e atletas: 'Tornaram o sonho possível'

Fabinho Soldado publicou um vídeo de despedida do Corinthians na noite desta quarta-feira. O clube havia anunciado oficialmente que ele não permaneceria no cargo de executivo de futebol na terça-feira. Ele deve fechar com o Internacional.

Na publicação, Soldado aparece entre as taças do Paulistão e da Copa do Brasil, conquistas corintianas em 2025. Ele cita o presidente Osmar Stábile, que teria o demitido por pressão de conselheiros. O ex-dirigente também faz menção aos jogadores e Dorival Júnior, com os quais mantinha boas relações.

"Estou passando aqui para agradecer, com o coração cheio de orgulho e gratidão, por tudo que vivi com vocês. Por todo incentivo, todo o carinho que vocês nos deram para que fosse possível conquistar essas duas taças", iniciou.

"Agradeço, em especial, ao nosso presidente Osmar (Stábile) por todo suporte que nos deu, e também ao nosso professor Dorival Júnior, sua comissão técnica, que nos ajudou a buscar o tão sonhado título. Agradeço a comissão técnica do Corinthians, que tornou possível nosso sonho e a todos os funcionários do Corinthians que trabalharam diariamente para que isso fosse possível", complementou.

"E é claro, os atletas. Aqueles que, todos os dias, nós trocávamos muita coisa, foi um envolvimento muito grande. Deixo aqui minha gratidão, porque vocês fizeram o meu sonho e o sonho do torcedor se tornar realidade com essas duas conquistas", concluiu.

Ainda no gramado do Maracanã, depois que o Corinthians venceu o Vasco por 2 a 1 e se tornou tetracampeão da Copa do Brasil, o agora ex-dirigente da equipe alvinegra falou em tom de despedida e mostrou incômodo com situação política do clube.

"Parece que o profissionalismo ainda é algo que incomoda. Eu acho que a palavra certa é essa, acho que o profissionalismo ainda incomoda. Enquanto o mundo está, todos os outros clubes, você olha a prática dos grandes clubes que estão aí liderando os campeonatos, cada vez mais investindo em profissionalismo, em profissionais, capacitando, tecnologia, melhorando o CT", disse Fabinho.

Fabinho Soldado chegou ao Corinthians no início da polêmica gestão de Augusto Melo e continuou no cargo mesmo após a destituição do presidente eleito. Respaldado pelo elenco, sempre foi apontado pelos jogadores como responsável por não deixar a crise política chegar ao vestiário.

No mercado, foi o responsável por contratações avaliadas positiva e negativamente. Ele teve participação na reconstrução do elenco no meio do ano passado, especialmente na vinda de Hugo Souza, com quem já havia trabalhado no Flamengo.